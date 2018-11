Congresso Partito Democratico a Magenta

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 13 novembre 2018 – Domenica 18 novembre si svolgerà il Congresso per il rinnovo della segreteria regionale, metropolitana e magentina del Partito Democratico. In un momento così delicato per la storia del PD e del centrosinistra, queste occasioni di riforma e cambiamento interni al partito assumono un valore fondamentale.

I lavori si svolgeranno presso Casa Giacobbe, Via IV Giugno, dalle ore 14 alle ore 20 per il dibattito e le votazioni del nuovo Segretario del Circolo PD Magenta e Milano Metropolitana, alle quali avranno diritto di voto soltanto gli iscritti. Se per il Circolo locale il candidato segretario è unitario, il giovane Luca Rondena, per la guida del partito milanese sono state avanzate tre candidature: Davide Skenderi, Silvia Roggiani e Ugo Vecchiarelli.

Invece, le Primarie per il nuovo Segretario Regionale del PD lombardo sono aperte non solo agli iscritti, ma anche ai simpatizzanti e agli elettori del Partito Democratico.

Per le Primarie regionali, che vedono candidati al ruolo di Segretario lombardo Eugenio Comincini e Vinicio Peluffo, sarà possibile partecipare alle votazioni tutto il giorno, dalle ore 8 alle ore 20, sempre in Casa Giacobbe.

“Le primarie aperte sono da sempre una caratteristica che contraddistingue il Partito Democratico e che favoriscono l’incontro e il confronto con i cittadini. – afferma la segretaria cittadina Lara Cuzzocrea – Per questo invitiamo alla partecipazione i magentini, affinché possano contribuire con il proprio voto alle future politiche del centrosinistra in Lombardia”

Redazione