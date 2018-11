LOMBARDIA, GALLERA: ONU RICONOSCE VALORE DI AREU NELLE MAXI-EMERGENZE INTERNAZIONALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 novembre 2018 – I professionisti dell’AREU (Azienda

Regionale di Emergenza Urgenza) e i Vigili del Fuoco hanno

ottenuto dalle Nazioni Unite la certificazione Insarag

(International Search and Rescue Advisory Group) come “i

migliori team classificati fino ad ora”. La definizione è di

Jasper Holmer Lund, segretario Insarag, una rete globale di

oltre 80 paesi e organizzazioni che fa capo delle Nazioni Unite.

L’Insarag si occupa di questioni relative alla ricerca urbana e

al salvataggio, con l’obiettivo di stabilire standard

internazionali minimi per i team USAR (Urban Search And Rescue)

e la metodologia per il coordinamento internazionale nella

risposta ai terremoti.

A guadagnarsi il prestigioso riconoscimento sono stati i team

USAR Italia, formati dai Vigili del Fuoco e dagli operatori

sanitari di AREU. Da Amatrice a Rigopiano fino al ponte Morandi,

gli USAR sono stati protagonisti di grandi interventi di

soccorso, che hanno visto gli uomini di AREU in prima fila negli

interventi di assistenza sanitaria al team e anche, dove

necessario, di assistenza alle vittime delle calamità.

“La presenza di medici e infermieri all’interno dei nuclei – ha

spiegato l’assessore Gallera – assume un ruolo di primaria

importanza nell’efficacia delle operazioni USAR e per questo

motivo il personale medico infermieristico e tecnico è

selezionato tra i professionisti esperti in soccorso

extra-ospedaliero con una formazione specifica ad interventi in

ambienti ostili”.

“Durante le operazioni – ha sottolineato l’assessore – il

personale sanitario è sempre integrato con le squadre di

intervento. Ad esempio, una volta individuate e raggiunte le

vittime da parte del personale tecnico, uno o due operatori

sanitari possono accedere al sito e procedere con la

stabilizzazione del paziente. Sono molto orgoglioso che anche

l’ONU riconosce e valorizza tutto il lavoro di formazione,

addestramento e operatività sul campo svolto da questi team

unici in Italia”.

Redazione