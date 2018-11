LOMBARDIA. PREMIATI 132 NEGOZI STORICI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 novembre 2018 – Sono stati 132 i negozi della Lombardia

che, insieme al distretto del commercio di Busto Arsizio, hanno

ricevuto il riconoscimento di ‘negozio storico’ che la Regione

attribuisce fin dal 2004.

Un attestato che sostiene tutte le attività commerciali con una

storia di almeno 50 anni per preservarne i fattori culturali,

sociali, economici e per valorizzarne la spiccata identità anche

a favore del territorio di appartenenza. In questa edizione

targata 2018 la parte del leone l’ha fatta Milano città che è

passata dai 18 negozi storici del 2017 ai 32 nel 2018.

COMMERCIANTI PROTAGONISTI DI UN GRANDE CINQUANTENNIO – Ad aprire

le premiazioni l’assessore regionale allo Sviluppo Economico

Alessandro Mattinzoli che ha voluto sottolineare come il

commercio sia una grande “famiglia che ha saputo affrontare il

momento di incertezza che stiamo attraversando. Oggi – ha detto

ancora l’assessore – viviamo una grande festa di tante persone

che sono state protagoniste, invece, di un Cinquantennio

assolutamente brillante e che ha dato tante soddisfazioni al

nostro paese”.

DIFFICOLTA’ MA ANCHE TANTA PASSIONE – “Dietro a questo momento

celebrativo – ha voluto ricordare Mattinzoli – ci sono

sacrifici, passione, tanta voglia di saper trasmettere una

proposta di passaggio generazionale anche se complicato. Per

questo non posso che ringraziare tutti quelli che hanno

contributo a fare la storia come i vice presidenti di

Confcommercio e Confersercenti. Tra le associazioni di categoria

e la Regione si è consolidato un dialogo continuo, un

costruttivo scambio di sollecitazioni, elementi che garantiscono

la grande vicinanza dell’istituzione regionale al sistema e ai

valori del commercio. Devo ringraziare gli amministratori locali

che hanno accompagnato i loro cittadini: so quanto sia difficile

fare l’amministratore locale perché le esigenze sono sempre più

concrete e difficili da accontentare”.

ANCHE UNA LEGGE PER CONSERVARE AL TRADIZIONE – “Regione

Lombardia, ovviamente, non si ferma alla sola festa” ha spiegato

l’assessore. “E’ al vaglio una proposta di legge che faremo –

ha continuato – perché, indubbiamente, i negozi storici fanno

parte di un patrimonio e di una tradizione che va sicuramente

conservata e preservata”.

GRANDE SPIRITO LOMBARDO – “Ringrazio i commercianti che sono i

veri protagonisti di questa giornata: con il loro lavoro

quotidiano, la dedizione e l’impegno nelle loro attività

trasmettono i valori che gli stranieri apprezzano, come quello

dell’unità nazionale. Ecco perché milioni di visitatori

provenienti dall’estero scelgono l’Italia come meta turistica:

la considerano il ‘Bel Paese’ per il patrimonio artistico,

culturale e paesaggistico. Se pensiamo che la Lombardia è stata

considerata una regione d’impresa industriale e Milano capitale

del manifatturiero, è veramente positivo scoprire che i nuovi

mercati dell’Est e asiatici vedono la Lombardia e Milano come un

punto di riferimento per il turismo. La vera differenza qui la

fa lo spirito lombardo: grande volontà e grande caparbietà”.

Alla cerimonia di premiazione dei

‘Negozi Storici’ della Lombardia hanno inoltre presto parte il

presidente Attilio Fontana, e gli assessori regionali Lara

Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Stefano

Bolognini (Politiche sociali, Abitative e Disabilità).

FONTANA: TUTELARE NEGOZI STORICI – “La nostra storia è la storia

di una grande cultura anche attraverso lo sviluppo del

commercio” ha sottolineato il presidente Attilio Fontana. “Come

Regione Lombardia dobbiamo assolutamente tutelare questi negozi

storici – ha proseguito – per rafforzare le identità locali. Il

ruolo delle associazioni di categoria è fondamentale, ho sempre

difeso i corpi intermedi anche nel periodo in cui sembrava

dovessero essere travolti da scelte dei governi passati. Sono

importanti per mediare e rappresentare gli interesse delle

singole categorie”.

MAGONI: ATTIVITÀ VALORE AGGIUNTE DELLE COMUNITÀ – “I negozi

storici continueranno ad essere i protagonisti di Regione

Lombardia – ha dichiarato l’assessore Lara Magoni. Grazie a loro

c’è continuità tra tradizione e innovazione. Per noi è un

momento importante, vogliamo tutelarli, sono il vero valore

aggiunto delle nostre comunità”.

BOLOGNINI: NEGOZI STORICI RAPPRESENTANO IDENTITÀ TERRITORIO –

“La cultura, la storia, l’identità dei nostri territori è

rappresentata anche da queste attività storiche – ha concluso

l’assessore Stefano Bolognini. Spesso diventano poli di

attrazione turistica e costanti riferimenti per i cittadini.

Regione Lombardia fa bene a sostenerli e valorizzarli perché i

negozi storici danno valore aggiunto al tessuto sociale ed

economico dei nostri territori. Resistono sia nei piccoli

centri che nelle grandi città, dobbiamo continuare e

preservarli”.

“Queste attività sono eccellenze del

nostro territorio e con il premio ‘Negozi storici’ ne

sottolineiamo anche il valore sociale. Milano e Monza contano

617 botteghe storiche, che sono un punto di riferimento

importante per la comunità e testimonianza dei valori di

famiglia, passione e dedizione al lavoro”. Lo ha detto il

vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca,

Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle

imprese Fabrizio Sala, in occasione della cerimonia di

premiazione dei ‘Negozi Storici’ della Lombardia.

LOMBARDIA E BRIANZA TERRITORIO A FORTE VOCAZIONE D’IMPRESA – “La

Lombardia e la Brianza rappresentano un territorio a forte

vocazione imprenditoriale che vogliamo promuovere sempre più

anche sul piano internazionale. Le imprese ultracinquantenni del

commercio sono 1.427 in Lombardia. Secondo una elaborazione

della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati

del registro delle imprese al terzo trimestre 2018, sono in

media l’1,6% del totale italiano. Milano e Monza guidano la

classifica con una diffusione del 2,4% con 617 botteghe

storiche.

ATTIVITÀ PROVINCIA MONZA E BRIANZA PREMIATE DALLA REGIONE – Di

seguito i negozi storici della provincia di Monza e Brianza

premiati durante la cerimonia dall’assessore allo Sviluppo

Economico di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli:

– Arcore, Casa del Formaggio di Giovanni Ferraro (1958), Storica

Attività; Robert Calzature di Galliani Vito (1966), Storica

Attività;

– Giussano, Colzani Auto (1965), Storica Attività;

– Monza, Bar Moderno (1937), Locale Storico; Calzature di Costa

Maria Paola (1933), Storica Attività; Torrefazione Café Tropical

Monza (1961), Storica Attività;

– Seregno, Intimo Ortopedia Abbiati (1958), Storica Attività;

– Verano Brianza, Trattoria da Fabio (1937), Storica Attività.