SANITÀ. DOMANI GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE, FONTANA E GALLERA: IN LOMBARDIA PRESI IN CARICO 800.000 PAZIENTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 novembre 2018 – Per la Giornata mondiale del diabete

che si celebra domani, mercoledì 14 novembre, il Consiglio

Regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al

Welfare, Giulio Gallera, ha dedicato l’apertura della seduta

odierna a questa malattia per sensibilizzare sul tema l’opinione

pubblica. Tutti i consiglieri hanno indossato in Aula la sciarpa

blu, colore simbolo del diabete.

FONTANA: INFORMARE SULLA PREVENZIONE – “E’ fondamentale – ha

detto il presidente Fontana – informare l’opinione pubblica

sulla prevenzione e gestione di una patologia le cui gravi

complicanze possono essere ridotte, grazie a diagnosi precoci e

cure tempestive. Regione Lombardia è in campo e invito tutti,

domani, agli eventi organizzati sul territorio per dare il

proprio contributo a questa importante campagna”.

GALLERA – “In Lombardia ci sono circa 800.000 diabetici – ha

spiegato Gallera – una patologia importante che possiamo

definire la piaga di questo secolo e della società del

benessere, per la quale Regione è fortemente impegnata nella

prevenzione e nella presa in carico dei pazienti”.

PATOLOGIA CRONICA – “Si tratta anche di una patologia cronica –

ha aggiunto Gallera – che necessità di una presa in carico del

paziente e un accompagnamento costante sul territorio su cui

Regione lavora da anni e che sono al centro della nostra

riforma. Il diabete è una delle patologie inserite nei percorsi

di presa in carico della cronicità, anche attraverso metodi

innovativi per il controllo della patologia poco invasivi

offerti in maniera gratuiti, che stiamo attuando con la nostra

riforma sanitaria”.

PREVENZIONE “Il diabete – ha continuato – è una patologia che va

presa in carico sin da subito. Per questo riuscire a intervenire

sulla prevenzione, attraverso la promozione di corretti stili di

vita, giungere a diagnosi tempestive o a incentivare l’aderenza

alle terapie che eviti l’aggravarsi delle condizioni, rende

compiuto il percorso di presa in carico sul territorio,

favorisce la diminuzione dei costi sanitari a vantaggio di

investimenti in innovazione e ricerca”.

ASSOCIAZIONI PAZIENTI – “Ringrazio quindi – ha concluso Gallera

– le Associazioni Amici del Diabetico ONLUS dell’Ospedale

Fatebenefratelli – Melloni, l’Associazione Aiuto giovani

diabetici lombardi dell’Ospedale Buzzi di Milano e

l’Associazione Diabetici della Provincia di Milano che hanno

voluto, attraverso i nostri medici, sensibilizzare i cittadini e

il Consiglio regionale su questo tema e che quotidianamente

lavorano nei nostri presidi sanitari”.

Redazione