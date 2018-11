CONTRASTO A BULLISMO E CYBERBULLISMO. CON PROGETTO HACKATHON PREMIATI I LAVORI DI 300 STUDENTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2018 – Trecento studenti coinvolti, 24

istituti superiori di nove province lombarde e 72 progetti

presentati. Sono questi i numeri del progetto Hackathon

‘rispetto in rete’, iniziativa voluta dall’assessore alla

Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato,

per contrastare il bullismo e il cyberbullismo tra i più

giovani.

Questa mattina presso l’auditorium ‘Giorgio Gaber’ di Palazzo

Pirelli sono stati premiati i progetti realizzati dagli studenti

lombardi, dai 14 anni in su, su 6 differenti temi: i social,

youtube, i videogiochi, la web reputation, l’hate speech e le

fake news. All’appuntamento è inoltre intervenuta l’assessore

regionale all’Istruzione, Formazione Lavoro, Melania Rizzoli.

PROVINCE COINVOLTE – I 72 progetti sono stati presentati dagli

istituti di nove province lombarde: (Bergamo 7, Brescia 14,

Cremona 3, Lecco 3, Lodi 6, Milano 8, Monza 5, Pavia 12, Varese

14)

GLI STUDENTI HANNO VOTATO I PROGETTI – I progetti presentati

dalle scuole sono stati illustrati sul palco ed i ragazzi

presenti in sala ‘Gaber’ di Palazzo Pirelli hanno votato per

scegliere i migliori.

VENTIMILA EURO STANZIATI DALL’ASSESSORATO ALLA SICUREZZA – “Per

l’anno in corso, con la mia Direzione Generale Sicurezza – ha

detto De Corato – abbiamo stanziato importanti risorse

economiche per finanziare il progetto, in tutto 20.000 euro. La

finalità è quella di ottimizzare e diffondere le esperienze e le

competenze maturate nelle scuole della Lombardia in materia di

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo”.

SINGERGIE CON UFFICIO SCOLASTICO E ISIS PONTI DI GALLARATE/VA –

“Questo progetto – ha aggiunto l’assessore – è il frutto di una

preziosa collaborazione tra Regione Lombardia e l’Ufficio

Scolastico regionale, la realizzazione è stata curata

dall’Istituto ‘Ponti’ di Gallarate”.

LEGGE REGIONALE PER PREVENIRE CYBERBULLISMO – “La legge

regionale di riferimento (la 1 del 2017) – ha sottolineato De

Corato – promuove interventi per prevenire e contrastare il

bullismo e il cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al

fine di tutelare, valorizzare ed supportare la crescita

educativa, sociale e psicologica dei ragazzi. L’obiettivo del

progetto Hackathon era quello di far lavorare i ragazzi in team

permettendo loro di esercitarsi nel parlare in pubblico e a

trovare soluzioni a questioni specifiche, il cosiddetto problem

solving, con particolare riguardo agli aspetti tecnologici ed

informatici”.

HACKATHON PROGETTO FORMATIVO. “La mia speranza – ha concluso

l’assessore – è che, al di là delle premiazioni, i giovani

capiscano da che parte stare e che bullismo e cyberbullismo sono

da combattere”.