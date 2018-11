Milano. Al Dal Verme la GAGA SYMPHONY ORCHESTRA presenta “The Pop Xmas Symphonic Show Concert Bla Bla”

L’incontenibile concerto pop-sinfonico della Gaga Symphony Orchestra

Venerdì 21 dicembre – Teatro Dal Verme (MI)

Difficile definire con poche parole lo show della Gaga Symphony Orchestra, che per la prima volta a Milano si esibirà nel suo incontenibile concerto symphonic-pop: sul palco oltre 60 giovani musicisti che reinterpretano le hit pop più belle di oggi e di sempre. Se non credevate possibile scatenarvi a ritmo di un’orchestra sinfonica, questo è lo spettacolo che svolterà il vostro Natale: impossibile stare fermi sulle le poltroncine del teatro!

L’appuntamento milanese è previsto per venerdì 21 dicembre alle 21:00 presso il Teatro Dal Verme.

La Gaga Symphony Orchestra, ensemble veneto di giovani professionisti della musica, è noto per proporre durante i suoi spettacoli un originalissimo repertorio pop e dance. Dai classici evergreen alle ultime hit trasmesse alla radio, il risultato è un entusiasmo dirompente che coinvolge e contagia il pubblico durante ogni concerto. Dal 2012 a questa parte, la GSO ha realizzato oltre 70 spettacoli, in Italia e all’estero (Mosca, Berlino, Cairo, Malabo -Guinea Equatoriale-), nelle location più diversificate, dal teatro, alla piazza, alla discoteca, collezionando numerosi sold out e dimostrando versatilità ed ecletticità nella propria proposta artistica.

Ad avvalersi delle performance della GSO anche importanti aziende come PWC e marchi quali Calzedonia, Intimissimi, Pirelli, Pinko e Smeg. Oltre alla partecipazione alle trasmissioni Italia’s Got Talent e X-Factor (Home Visit con Mara Maionchi), l’orchestra vanta un crescente e favorevole riscontro anche sui social newtork: personalità della scena pop italiana e internazionale come i Saint Motel, Tujamo, Fabio Rovazzi, Michele Bravi e Fabri Fibra hanno infatti apprezzato e condiviso i contenuti dell’orchestra, e sul canale Youtube dell’ensemble, i video caricati superano il milione e mezzo di visualizzazioni con apprezzamenti anche da fan internazionali. Nella primavera 2018, inoltre, la Gaga Symphony Orchestra ha accompagnato Patty Pravo nel suo ultimo tour La Cambio Io La Vita Che, mentre a settembre ha preso parte alle riprese del video del singolo New York dei Thegiornalisti.

Che suoni in teatro, in piazza o addirittura in discoteca, la Gaga Symphony Orchestra regala un’esperienza vivace e ricca di stimoli, costruita sullo studio e l’impegno dei giovani. È così che finalmente intrattenimento e cultura possono avvicinarsi e diventare sinonimi.

Biglietti in vendita online su Ticketone.it e presso la biglietteria del Teatro Dal Verme.

Info su www.gagasymphonyorchestra.com e sulla pagina Facebook ufficiale.

DETTAGLI EVENTO

Gaga Symphony Orchestra

THE POP XMAS SYMPHONIC CONCERT SHOW BLA BLA

Teatro Dal Verme, Milano

Venerdì 21 dicembre 2018, ore 21:00

BIGLIETTI

Poltronissima: 30,00 € + dp

Platea: 25,00 € + dp

Galleria: 20,00 € + dp

Balconata: 18,00 € + dp

Ridotto under 18 (su tutti i settori): 10,00 € + dp

In vendita online su Ticketone.it e presso la biglietteria del Teatro Dal Verme.