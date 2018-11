OLIMPIADI 2026, PRESIDENTE FONTANA: CONTINUIAMO A LAVORARE PER IL NOSTRO OBIETTIVO

Milano, 14 novembre 2018 – “Restiamo più concentrati che mai sul

nostro obiettivo. Le notizie che giungono da altre parti del

mondo non devono distrarci, Milano e la Lombardia con Cortina e

il Veneto proseguono spedite nel loro lavoro per dimostrare come

i nostri territori e le nostre potenzialità siano le migliori

per raggiungere il traguardo dell’organizzazione delle Olimpiadi

invernali del 2026”.

Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio

Fontana commentando la notizia che nel referendum indetto

sull’opportunità o meno della candidatura di Calgary alle

Olimpiadi invernali del 2026 i cittadini canadesi hanno bocciato

l’idea.

