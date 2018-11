SANITA’. NUOVA SEDE PER CENTRO VACCINALE VIA BRENTA/MI, GALLERA: MIGLIORIAMO SERVIZI AI CITTADINI

NUOVI LOCALI ACCOGLIERANNO ANCHE L’UFFICIO DI SCELTA E REVOCA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2018 – L’assessore al Welfare della Regione

Lombardia Giulio Gallera, il presidente di Enpam (Ente Nazionale

di Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri) Luigi Mario

Daleffe e il direttore generale dell’Azienda Socio-sanitaria

Territoriale (ASST) Fatebenefratelli-Sacco, Alessandro Visconti,

hanno firmato un Protocollo di Intesa che consentirà all’ASST di

trasferire all’interno di un immobile sito in via Brenta n.

27-29, di proprietà di Enpam, il Centro vaccinale di via Brenta

n. 41 e l’Ufficio Scelta e Revoca di Viale Molise n. 64 con un

contratto di locazione.

MIGLIORARE E RAFFORZARE LUOGHI DI FRUIZIONE DI SERVIZI – “Il

Protocollo siglato oggi – ha spiegato Gallera – rappresenta un

segnale importante per la città, perché permette di rafforzare e

migliorare i luoghi di fruizione di servizi che hanno un grande

impatto sui cittadini come il centro vaccinale e l’ufficio di

scelta e revoca. Una collaborazione che consentirà di sviluppare

un importante progetto di riqualificazione della zona a

beneficio dei milanesi e degli oltre 11.000 utenti del centro

vaccinale che dovranno spostarsi solo nell’edificio accanto”.

Nel 2017 il centro vaccinale di via Brenta ha vaccinato 11084

utenti per un totale di 21811 dosi, mentre nel 2018, al

30/9/2018, i vaccinati sono stati 6047 per un totale di 13989

dosi. Il personale è inoltre composto da 1 Medico responsabile,

3 medici vaccinatori, 11 comparto (infermieri/inf.

pediatrici/AS), 2 amministrativi. Apertura: dal lunedì al

venerdì dalle 8.30 alle 16.

A BREVE SPAZIO IDONEO A CURE E ASSISTENZA – “A breve – ha

concluso Gallera – offriremo quindi ai cittadini uno spazio

idoneo alle cure e all’assistenza sanitaria sia per

caratteristiche strutturali che per dimensioni, e una sede punto

di riferimento unico e polifunzionale. Le due strutture che ad

oggi offrono i servizi purtroppo risultano sottodimensionate

rispetto ai fabbisogni espressi dalla popolazione e comunque

necessiterebbero di interventi manutentivi. Nel giro di qualche

mese, presumibilmente entro marzo 2019, lo stabile messo a

disposizione da Enpam, di circa mille metri quadrati, sarà

pronto ad accogliere l’attuale centro vaccinale e il servizio

scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra”.

Redazione