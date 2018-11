TURISMO, MAGONI: IN ARRIVO 1,2 MILIONI PER SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ DELLE AREE INTERNE DELL’ALTO LARIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2018 – Visita istituzionale in terra lariana

per l’assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e

Moda, Lara Magoni, che dopo una prima tappa al centro espositivo

“Lariofiere” di Erba, ha proseguito la serie di incontri

recandosi alla realtà sociale ‘Cometa’ di Como e alla Contrada

degli Artigiani, all’International Academy of Tourism and

Hospitality di Cernobbio, per poi partecipare a un momento di

dialogo e lavoro con gli albergatori e commercianti storici

comaschi.

Il tour è terminato con le visite a Bellano e alla scenografica

gola naturale dell”Orrido’, accolta dal sindaco Antonio

Rusconi, dal primo cittadino di Vendrogno, Cesare Galli, dal

presidente della Provincia di Lecco, Claudio Usuelli e

affiancata dal consigliere regionale del territorio, Mauro

Piazza.

INCONTRO CON OPERATORI SETTORE – A Erba l’assessore Magoni ha

incontrato stakeholder ed operatori lecchesi e comaschi del

settore turistico e ricettivo. Un momento importante per fare il

punto sui progetti di valorizzazione di territori

particolarmente vocati al turismo condiviso con il

sottosegretario con delega ai Rapporti con il Consiglio

Regionale, Fabrizio Turba, il direttore generale di Lariofiere,

Silvio Oldani, Andrea Camesasca, membro del CdA di Explora e

della giunta della Camera di Commercio di Como, Rossella

Pulsoni, Commissario ad acta della costituenda Camera di

Commercio di Como e Lecco, il sindaco di Erba, Veronica Airoldi.

“Il territorio lariano, con il lago e le sue bellezze – ha detto

l’assessore regionale Magoni – rappresenta un’eccellenza

turistica della nostra Lombardia, un brand conosciuto in tutto

il mondo. I risultati importanti ottenuti in questi anni sono

stati possibili solo grazie alla sinergia e all’unità di intenti

di tutti gli attori coinvolti. E’ necessario remare tutti dalla

stessa parte per avere successo”.

Redazione