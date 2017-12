LOMBARDIA. ROSSI: 750.000 EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO AL BIONE DI LECCO

"Ammodernare il centro sportivo del Bione - continua - e' per noi stata una priorita' anche perche' e' uno degli impianti sportivi piu' grandi e strutturati dell'intera Regione, un luogo di riferimento per l'intera provincia, e non solo, per la pratica di numerose discipline sportive"

