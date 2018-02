MILANO MODA DONNA. UNA GRANDE MOSTRA SUL MADE IN ITALY E 64 SFILATE DANNO IL VIA ALLA SETTIMANA DELLA MODA 2018

Un’edizione ricca di novità, con Moncler che quest’anno aprirà ufficialmente la settimana della moda, Tommy Hilfiger che ha scelto il capoluogo lombardo come quarta tappa del suo #TOMMYNOW, e che per la prima volta vede in calendario Erika Cavallini, Francesca Liberatore e Christian Pellizzari

