LOMBARDIA. VIGILE DEL FUOCO MORTO A SAN DONATO MILANESE, IL CORDOGLIO DI FONTANA E DELLA GIUNTA REGIONALE

"INVESTITI 8 MILIONI PER 40 NUOVI ADDETTI A CONTROLLI SICUREZZA"

IL PRESIDENTE:SETTORE SU CUI NON SI PUO' MAI ABBASSARE GUARDIA. FOTO E VIDEO









Via Marcora e i soccorsi

giunto anche il pool Antinfortuni della procura, una squadra coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e costituita dopo l'incidente alla ditta Lamina, dove morirono quattro operai.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a nome dell'intera giunta regionale ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Pinuccio La Vigna, il volontario dei vigili del fuoco di 48 anni, originario di Campobasso, morto schiacciato dal crollo del tetto di un capannone in fiamme a San Donato Milanese. "La giunta regionale - ha voluto ricordare il presidente Fontana - ha massima attenzione sul tema sicurezza sul lavoro e, proprio per sottolineare il nostro impegno, nella prima seduta abbiamo deciso di investire 8 milioni nell'assunzione di 40 nuovi addetti a controlli". "Regione Lombardia - ha ribadito il presidente Fontana - e' in prima linea per garantire la sicurezza nel mondo del lavoro. Ogni anno, secondo una programmazione fondata sul principio della priorita' di rischio, le nostre ATS realizzano mediamente 56.000 interventi controllando 29.000 imprese (aziende con dipendente e lavoratori autonomi), ovvero circa il 6% delle imprese con sede in Lombardia, garantendo un livello di attenzione superiore a quello previsto dai Lea che si ferma al 5%". "E' un settore - ha concluso il presiedente Fontana - su cui non si puo' mai abbassare la guardia".



(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 aprile 2018 - (mi-lorenteggio.com) San Donato Milanese, 7 aprile 2018 - Ieri sera, intorno alle ore 21.30, nella zona industriale della città, in via Marcora al civico 29, un violento incendio è divampato in un capannone della ditta Rykem, ditta che vende detersivi e prodotti per la pulizia.Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da tutta la zona, con diverse botti e un'autoscala, i Carabinieri, la Poliza di Stato, la Polizia Locale.Durante le operazioni di spegnimento, per il calore sviluppatosi e per le violente fiamme, alimentate anche dal materiale chimico dei detersivi, una parte del tetto del capannone è improvvisamente crollata, coinvolgendo due Vigili del Fuoco. Uno, un 48enne, è deceduto sul colpo, l'altro, un 50enne è stato portato in codice giallo all'Ospedale di San Donato Milanese. La vittima si chiamava Pinuccio la Vigna ed era intervenuto sul posto insieme alla squadra di volontari di Pieve Emanuele.L'incendio è andato avanti tutta la notte e oltre ai tecnici dell'arpa èRedazione