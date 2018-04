Legnano. La mélodie in anteprima nazionale al Cinema Sala Ratti

Si rinnova per il decimo anno la collaborazione tra Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano, MIUR e Institut Français/Ambasciata di Francia con un evento che si terrà martedì 10 aprile, alle ore 21, presso il Cinema Sala Ratti. Proiezione in anteprima nazionale del film La mélodie di Rachid Hami. Presente in sala Colas Davaud, esperto di didattica cinematografica. Ingresso gratuito.

Stampa notizia



Articoli più letti

Condividi la notizia su: