Primavera all’Orto Botanico Città Studi: INVITO IN ORTO CON DELITTO

Il 20 aprile inaugurazione al pubblico, con visita guidata alla nuova installazione di botanica forense dalle ore 15 e il nuovo ingresso di Via Golgi 18. Confermata per la prossima stagione la collaborazione con il Touring Club Italiano e i volontari dell’iniziativa “Aperti per voi”.

