LOMBARDIA. FAMIGLIA, PIANI: LA FESTA DELLA MAMMA E QUELLA DEL PAPA' CONTINUERANNO A ESSERE FESTE DI TUTTI I LOMBARDI

Cosi' interviene l'assessore alle Politiche per la famiglia, genitorialita' e pari opportunita' di Regione Lombardia Silvia Piani, commentando la decisione di un asilo romano che ha deciso di abolire le feste del papa' e della mamma in favore della festa della famiglia considerata piu' inclusiva e non discriminatoria nei confronti di famiglie con genitori dello stesso sesso

Stampa notizia



Articoli più letti

Condividi la notizia su: