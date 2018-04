Rovera domina gara 2 della Carrera Cup Italia a Imola

Il pilota varesino e campione in carica esordisce in stagione cogliendo una grande vittoria con giro più veloce domenica e un quarto posto in gara 1 sabato sulla Porsche 911 GT3 Cup del team Tsunami. Il prossimo weekend primo impegno 2018 nella Carrera Cup France a Spa: “Siamo ripartiti con il piede giusto, felice per il risultato e soprattutto il lavoro svolto ma ci proiettiamo subito verso la nuova sfida”

