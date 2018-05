Birre artigianali e otto ore di musica live: torna “BeeRock” domenica 20 maggio a Milano

Nell’anfiteatro di via Zumbini 6, al quartiere Barona, è tutto pronto per la quarta edizione di “BeeRock”, la grande festa all’aperto (a ingresso libero) a base di malto, luppolo e rock’n’roll, in programma domenica 20 maggio. Otto tribute band si esibiranno in altrettanti omaggi ai gruppi più importanti della storia del rock

