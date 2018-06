Pallavolo - Selezioni regionali della Lombardia in partenza per il Trofeo delle Regioni-Kinderiadi

Al termine del doppio collegiale di preparazione in Vallecamonica, terminato sabato 23 giugno, i due selezionatori hanno definito la lista dei giocatori convocatiIl Trofeo delle Regioni-Kinderiadi prenderà il via ufficialmente lunedì 25 giugno alle 18.15 con la sfilata di tutte le delegazioni nel centro storico di Pescara, seguita dalla cerimonia di apertura per la manifestazione

Stampa notizia



Articoli più letti

Condividi la notizia su: