Brescia. Proseguono incessanti le ricerche della ragazzina di 12 anni dispersa da giovedì a Serle

Le squadre di soccorso speleologico del CNSAS, provenienti da diverse regioni (Lombardia, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Piemonte) hanno sospeso l’esercitazione già in programma per questi giorni a Fonteno (BG) per trasferirsi a Serle ed essere attivi durante la ricerca. VIDEO

