18 e 19 giugno 2021 – La Festa della Musica nei quartieri di Buccinasco

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (16 giugno 2021) – Venerdì 18 e sabato 19 giugno torna a Buccinasco uno degli appuntamenti più belli e attesi per salutare l’arrivo dell’estate, con “squilli di musica e di vita”. È la Festa della Musica, la manifestazione patrocinata dal Ministero della Cultura che vede appuntamenti in numerose città d’Italia, ma anche nel resto d’Europa e del mondo. E dal 2014 anche a Buccinasco.

La Festa inizia venerdì 18 giugno con il concerto serale della band 2 Mondi, con un tributo a Lucio Battisti, mentre sabato 19 giugno salirà sul palco l’Ensemble Vinaccia con un repertorio di musica leggera italiana con brani dagli anni ‘30 ai ‘60, swing di Paolo Conte e Renzo Arbore, Carosone, Buscaglione fino al folk balcanico di Capossela e molti altri.

Lo stesso sabato 19 giugno, nel pomeriggio, ci sarà anche lo spettacolo “itinerante” con il Boz Trio e il suo repertorio di musica popolare, balcanica, klezmer che proporrà brevi concerti nei quartieri della città.

La prima tappa sarà al quartiere Robarello dove alle ore 16.30 ci sarà anche l’inaugurazione del parco riqualificato nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana #PianoQuartieri, con il bellissimo campo da basket/volley decorato dagli artisti di Gummy Gue (Marco e Andrea Mangione), il rifacimento dei vialetti del parco, un nuovo impianto elettrico e l’illuminazione dell’area, panchine e cestini, nuove piantumazioni e giochi rinnovati per i più piccoli.

Il quartetto proseguirà poi il suo mini tour attraverso i quartieri della città.

Il tour del Boz Trio permetterà di scoprire e inaugurare anche gli ultimi murales realizzati dagli artisti dell’associazione We Run the Streets in collaborazione con Retake Buccinasco, nell’ambito del progetto “Quartieri a colori” patrocinato dal Comune: Poli opposti – Save the Planet in via Privata Mulino e We will rock you (Freddie Mercury) in via Guido Rossa, entrambi su cabine di E-distribuzione.

