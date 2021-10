L’Arte per la prevenzione e la ricerca. RACE FOR THE CURE la maratona per sostenere la lotta contro i tumori al seno, e Ottobre Mese della prevenzione, con il programma delle attività di tutela della salute femminile.

Presenta la tua ricevuta di iscrizione o il pettorale e accedi gratuitamente ai musei statali.

L’ingresso è valido nelle città che ospitano la Race for the Cure, dal venerdì alla domenica dell’evento.

Qui l’elenco dei musei aderenti all’iniziativa “Race for the cure” nelle città di Roma, Bari, Bologna, Brescia, Matera, Napoli e Pescara:

ROMA

– Colosseo

– Crypta Balbi

– Foro Romano e Palatino

– Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Barberini

– Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

– Galleria Spada

– Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano)

– Museo Archeologico Nazionale Etrusco di Villa Giulia

– Museo Nazionale degli Strumenti Musicali

– Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo

– Museo delle Civiltà

– Palazzo Altemps

– Palazzo Massimo

– Scavi di Ostia Antica

– Terme di Diocleziano

– Tomba di Cecilia Metella

– Villa dei Quintili

– Porti imperiali di Claudio e Traiano (solo 8 ottobre)

– Necropoli di Porto a Isola Sacra (solo 8 ottobre)

– Area archeologica di Veio – Santuario etrusco dell’Apollo (solo 10 ottobre)

BARI

– Castello Svevo di Bari

BOLOGNA

– Palazzo Pepoli Campogrande

– Pinacoteca Nazionale di Bologna

BRESCIA

– Castello Scaligero – Sirmione

– Gtotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione

– MUPRE Museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica, Capo di Ponte

– Parco Archeologico nazionale dei Massi di Cemmo, Capo di Ponte

– Parco nazionale delle incisioni Rupestri, Capo di Ponte

– Villa Romana e Antiquarium, Desenzano sul Garda

MATERA

– Museo nazionale, Matera

NAPOLI

– Palazzo Reale di Napoli

PESCARA – CHIETI

– Museo archeologico nazionale, Chieti

Qui l’elenco dei musei aderenti all’iniziativa ex art.1, par.4 dell’accordo nelle città di Mantova, Modena, Firenze, Perugia, Ancona, Torino, Genova, L’Aquila, Trieste, Rovigo, Matera, Cagliari, Reggio Calabria, Taranto, Campobasso, Napoli e Roma.

MANTOVA – Complesso museale Plazzo Ducale di Mantova

MODENA – Galleria Estense

FIRENZE – Museo archeologico nazionale di Firenze

PERUGIA – Museo archeologico nazionale dell’Umbria

ANCONA – Museo archeologico nazionale delle Marche

GENOVA – Galleria nazionale di Palazzo Spinola

TORINO – Musei Reali di Torino

L’AQUILA – Museo nazionale d’Abruzzo

TRIESTE – Museo storico e Parco del Castello di Miramare

ROVIGO – Museo archeologico nazionale di Adria

MATERA – Museo nazionale di Matera

CAGLIARI – Museo archeologico nazionale di Cagliari

REGGIO CALABRIA – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria

TARANTO – Museo archeologico nazionale di Taranto

CAMPOBASSO – Museo Sannitico di Campobasso

NAPOLI – Palazzo Reale di Napoli

ROMA – Parco archeologico di Ostia Antica

LE PROSSIME RACE FOR THE CURE, info su www.raceforthecure.it :

BOLOGNA 24-25-26 Settembre

BRESCIA 3 Ottobre



ROMA 7-10 Ottobre



BARI 15-16 Ottobre



MATERA 17-18 Ottobre



PESCARA 23-24 Ottobre



NAPOLI 6-7 Novembre