Cesano Boscone. Bilancio partecipativo: “Strada facendo” il più votato

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 16 ottobre 2018 – In apertura del Consiglio Comunale di questa sera, l’Assessore alla Cultura e Partecipazione, Paola Ariis, ha reso noti i voti dei sei progetti più votati della seconda edizione del Bilancio Partecipativo. Dopo le fase di ascolto e coprogettazione e dopo la presentazione lo scorso 15 settembre in Villa Marazzi, direttamente dai cittadini che li hanno ideati, si è conclusa il 14 ottobre la fase di voto. Il progetto più votato è stato “Strada facendo” con 327 voti.

Il progetto Strada facendo ha come obiettivo la posa di una nuova pavimentazione per l’anfiteatro del quartiere Giardino affinché diventi uno spazio utilizzabile per concerti, corsi di ballo, cinema all’aperto, pista di pattinaggio, ecc; inoltre, si intende eliminare la fontana in piazza Papa Giovanni XXIII, piantare un “Albero della Comunicazione”, posizionando alla sua base panchine circolari, e installare nuovi giochi e arredo urbano (costo 200mila euro).

Sesto posto la periferia va in scena con 114 voti. Quinto posto raccordo tra don Sturzo e Turati con 120 voti. Quarto posto per ri-generazione riqualificazione ex Sgrò con 241 voti. Terzo posto per rotonda milano- Roma con 264 voti. Secondo posto con 273 voti sport e benessere per tutti.

Gli altri progetti in “gara” nei dettagli:

1. La periferia va in scena – si prevede la ristrutturazione del teatro Piana con l’adeguamento alla normativa antincendio e la realizzazione di un archivio per valorizzare il quartiere con attività culturali (costo 170mila euro)

2. La rotonda Milano-Roma – si vuole realizzare una nuova rotonda all’incrocio tra le vie Milano e Roma per ridurre il traffico e l’inquinamento (costo 200mila euro)

3. Sport e benessere per tutti – in un’area del parco Pertini, si propone di installare una tensostruttura multifunzionale, realizzare un’area fitness per esercizi a corpo libero attrezzata con struttura calisthenics, risistemare l’area calcio, ripristinare l’anello di atletica, servizi igienici e videosorveglianza (costo 200mila euro)

4. Mobilità e sicurezza – si intende completare il raccordo della “stradina bianca” tra via Don Sturzo e via Turati e rendere più protetta e confortevole l’attesa dell’autobus realizzando delle pensiline con sedute nei quartieri Giardino e Tessera (costo 130mila euro)

5. Ri-gener-azione – si prevede la riqualificazione dell’area ex Sgrò in via Nilde Iotti con laboratori e iniziative (orti scolastici, serra, area ristoro), percorsi per parkour e un’area con ponti tibetani (costo 200mila euro)

Vittorio Aggio