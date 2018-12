Rho. #Rhoin12scatti2019: il Calendario della Città

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 ottobre 2018 – C’è tempo fino al 15 novembre per partecipare a #Rhoin12scatti2019, iniziativa promossa per il secondo anno consecutivo dal Tourist Infopoint di Rho attraverso il suo canale Instagram @rho_nel_mondo e dall’Assessorato al Turismo del comune di Rho. L’obiettivo è selezionare i 12 scatti migliori realizzati da cittadini e visitatori per comporre un calendario della città di Rho.

Il contest si svolge interamente su Instagram, il social network dedicato alle immagini: per partecipare è sufficiente pubblicare sul proprio profilo delle fotografie di Rho con l’hashtag “Rhoin12scatti2019”.

L’anno scorso oltre 500 immagini hanno partecipato al contest: le 12 selezionate dalla giuria di esperti sono state utilizzate per comporre il calendario 2018, il primo dedicato interamente alla città di Rho, che poi è stato messo a disposizione gratuitamente su internet in formato PDF per essere stampato. In ogni foto è segnalato l’account Instagram che l’ha pubblicata per prima.

Ai fini del concorso sono considerati gli scatti pubblicati su Instagram tra il 15 ottobre e il 15 novembre. Una giuria sceglierà quindi le 12 foto più belle che andranno a formare il calendario 2019 di @Rho_nel_mondo.

L’iniziativa è riproposta con modalità pressochè identiche rispetto alla prima edizione: unica annotazione è aggiungere “2019” al già conosciuto #rhoin12scatti. Il regolamento completo è pubblicato sul sito del Comune di Rho

Dichiarazione dell’Assessora al Turismo e Marketing Territoriale, Sabina Tavecchia:

“Dal centro storico a Villa Burba, passando per Expo e la Fiera, ma anche per angoli poco noti e prospettive insolite: l’immagine di Rho che emerge dalle foto pubblicate da cittadini e visitatori su Instagram è quella di una città ricca di bellezza e di tesori nascosti. Il notevole successo riscosso lo scorso anno da questa iniziativa ci ha incoraggiati a replicarla. Invitiamo tutti a taggare le proprie foto con l’hashtag Rhoinscatti2019, così da vivere un nuovo anno in compagnia della nostra città”.

Informazioni

Tourist Infopoint di Rho

Piazza San Vittore, 24

Email: turismo@comune.rho.mi.it

Telefono: 02 93332.223 – 354

Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Da martedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00

https://www.instagram.com/rho_nel_mondo/