Case popolari di Cesano Boscone, criticità nella gestione dei rifiuti. Interrogazione M5S Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 novembre 2018 – Il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle in Lombardia Nicola Di Marco ha commentato le criticità nella gestione dei rifiuti delle case popolari di Cesano Boscone emerse in molteplici segnalazioni della cittadinanza: “La situazione segnalatami dai residenti riguarda gravi criticità nella gestione dei rifiuti nei quartieri di case popolari: i rifiuti si ammassano per le strade in modo poco decoroso. Pare si debba procedere a un nuovo bando per l’affidamento del servizio: dopo il sopralluogo, ho quindi depositato un’interrogazione e un accesso agli atti in Regione per chiedere se la Giunta sia a conoscenza di questa situazione e come intenda intervenire con la sua controllata ALER. Peraltro, quando bisogna individuare un nuovo gestore tramite nuovo bando, in attesa che questo si concluda, è prassi che il vecchio gestore continui a garantire il servizio in proroga. Ma nei fatti il servizio è, almeno in parte, assente.

Le difficoltà della gestione ALER sono ormai croniche e frutto indigesto delle politiche di Regione Lombardia a guida Lega e Forza Italia”.

Redazione