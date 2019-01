Cesano Boscone. Trentaduemila euro per nuovi giochi inclusivi nei parchi

Il progetto comunale – che ha ricevuto un finanziamento regionale di 25mila euro – consentirà l’acquisto e l’installazione di cinque giochi per bambini con difficoltà motorie

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 novembre 2018. Due altalene a nido, una dotata di seggiolino a tavoletta e uno inclusivo, un labirinto, un gioco a molla, tutti dotati di pavimentazione antitrauma: è la dotazione prevista dal progetto per la quale l’amministrazione comunale ha ricevuto un contributo da Regione Lombardia, in seguito alla partecipazione al bando per l’adeguamento dei parchi con giochi inclusivi.

Per realizzare il progetto – che comprende sia la fornitura, sia la posa in opera dei giochi in alcuni parchi cittadini – è previsto un importo di 32.060 euro; di questi, 25mila vengono finanziati da Regione.

Il progetto dà seguito a vari interventi – l’ultimo risale alla scorsa estate – al giardino Monte Rosa, al parco Borsellino, al Tessera e al Pertini, dove sono stati installati nuovi giochi per i bambini, scelti con particolare attenzione a chi ha difficoltà motorie acquistando strutture inclusive.

“Con l’acquisto e l’installazione di giochi inclusivi – spiega il sindaco Simone Negri – abbiamo voluto rispondere a un bisogno dei cittadini emerso durante il primo bilancio partecipativo, creando all’interno dei parchi pubblici aree gioco fruibili da tutti i bambini, indipendentemente dalle loro capacità fisiche e mentali. Anziché creare zone specifiche esclusivamente per bambini con disabilità – conclude il primo cittadino – abbiamo preferito installare strutture ludiche adeguate vicino ai giochi esistenti, per consentire una maggiore inclusione sociale”



Redazione