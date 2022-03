Buccinasco. Al via il “Controllo del Vicinato”

Ultimo aggiornamento il 15 Novembre 2018 – 17:02

Per favorire lo sviluppo della cultura della partecipazione nell’ambito della sicurezza,

cittadini e gruppi di cittadini sono invitati ad alzare il livello di attenzione e segnalare

eventuali situazioni anomale all’Amministrazione comunale.

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 15 novembre 2018. Diventa concreto il progetto di Controllo del Vicinato promosso dalla Prefettura di Milano che nei mesi scorsi ha sottoscritto con numerosi Comuni del territorio, compreso Buccinasco, un Protocollo d’Intesa che disciplina le attività e stabilisce le modalità

d’azione.

L’obiettivo è “valorizzare al massimo la collaborazione con i cittadini che, in qualità di importanti

e vigili sentinelle della legalità, potranno contribuire all’innalzamento degli standard di sicurezza

della propria comunità, fornendo ogni informazione ritenuta utile alle Forze di Polizia statali e

locali”.

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, su richiesta dei sindaci, esaminerà

periodicamente l’andamento dei fenomeni di criminalità, degrado urbano e di disagio sociale, per

attuare specifici piani di implementazione di controllo del territorio e del contrasto alla criminalità.

Cosa faranno i cittadini coinvolti nel Controllo del Vicinato?

Svolgeranno esclusivamente azioni di osservazione, segnalando alla Polizia locale (attraverso i

propri coordinatori) situazioni ed eventi attinenti la sicurezza urbana e il degrado sociale, tramite

rete mobile. Astenendosi in ogni caso dall’assumere comportamenti incauti o imprudenti che

potrebbero determinare situazioni di pericolo per sé o per gli altri.

È esclusa qualsiasi iniziativa personale, ovvero qualunque forma, individuale o collettiva, di

pattugliamento del territorio. I gruppi di cittadini coinvolti nel Controllo del Vicinato non dovranno

mai sostituirsi alle Forze dell’Ordine: è loro compito esclusivo svolgere attività di repressione e

ricerca degli autori dei reati.

Rete di cittadini

Per avviare il progetto si invitano i cittadini interessati a inviare un messaggio tramite WhatsApp al

numero 335 7668883 (messo già a disposizione dall’Amministrazione comunale) indicando il

proprio nome e cognome, l’indirizzo di residenza e l’eventuale volontà di candidarsi anche come

“coordinatore” di un gruppo.

Dopo le opportune verifiche, si riceverà un messaggio di conferma e si potrà iniziare a inviare le

segnalazioni.

COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

via Roma 2 – Buccinasco – MI – 20090 – P. Iva 03482920158

Telefono 02.45.797.392 – Fax 02.45.797.340 – e-mail: ufficio.stampa@comune.buccinasco.mi.it

Il “coordinatore” avrà il compito di gestire le segnalazioni pervenute dal gruppo che gli sarà

assegnato (per zona e quartiere). Sarà poi suo dovere, in caso di necessità, contattare le Forze

dell’Ordine.

In presenza di situazioni che richiedano l’immediato intervento delle Forze dell’ordine (furti,

rapine, aggressioni), tutti hanno il dovere di chiamare direttamente il numero unico di

emergenza 112.

“Nel rispetto Protocollo d’Intesa stipulato con la Prefettura – spiega il sindaco Rino Pruiti –

avviamo in via sperimentale il Controllo del Vicinato, invitando i cittadini alla collaborazione e alla

partecipazione attiva e responsabile. Sia chiaro, non vogliamo ronde né sceriffi fai-da-te, ma, come

precisa la stessa Prefettura, ‘sentinelle di legalità’ che aiutino a prevenire fenomeni di illegalità.

Chi lo desidera, cominci pure a inviare eventuali segnalazioni, ma non prima di richiedere

l’iscrizione al progetto indicando le proprie generalità in modo da poter condividere l’elenco dei

cittadini responsabili anche con le Forze dell’Ordine”.

V.A.