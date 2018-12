BUSTO GAROLFO. MODIFICA TEMPORANEA VIABILITÀ SP12

(mi-lorenteggio.com) Busto Garolfo, 10 dicembre 2018 – Per la realizzazione della rotatoria sulla Sp12, in corrispondenza con l’incrocio di Via Arconate:

-dal 12 dicembre 2018 al 9 gennaio 2019 sarà chiuso alla viabilità l’accesso alla SP12 da Via Arconate (direzione Busto Garolfo);

-dal 17 dicembre al 21 dicembre 2018 sarà chiuso anche l’accesso alla SP 12 da e per Arconate (SP 198).

La SP12 rimarrà invece interamente percorribile.

Si provvederà ad apporre segnali di deviazione del transito per indicare i percorsi alternativi.

L’ultimo slancio di pazienza per le tanto attese rotonde, che porteranno sicurezza e viabilità migliorata.

