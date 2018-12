Inarrestabile Milano Quanta: 6-2 al Padova

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 10 dicembre 2018 – Cambi corti e ritmo alto, è questa la sintesi perfetta di quanto fatto dal Milano Quanta sabato sera. Contro i Ghosts i meneghini hanno dato spettacolo, mettendo al sicuro il risultato già a fine primo tempo (5-0). Nella ripresa buona gestione del disco da parte dei rossoblu, capaci di arrotondare ulteriormente. Un doveroso plauso ai patavini che hanno giocato senza paura e a viso aperto, realizzando due belle reti nel finale. Grazie a questo 6-2 casalingo Milano mantiene saldamente la vetta della classifica.

Gara scoppiettante e vivace quella andata in scena al Quanta Club. Protagoniste in pista le due formazioni, Milano e Padova, capaci di dar vita a continui ribaltamenti di fronte. Dopo la rete sfiorata dagli ospiti in power play e i due legni colpiti dai rossoblu è Ferrari a sbloccare il parziale, in superiorità numerica. Il fulmineo duo Banchero-Belcastro non sbaglia, assist del primo e rete del secondo, si va sul 2-0. Munari allunga la lista dei marcatori rossoblu, sua la terza rete del Milano, seguita di lì a poco da quella di Banchero. A chiudere il primo periodo è ancora una volta Ferrari (5-0). Nella ripresa cambio di ritmo per i rossoblu che controllano e gestiscono il disco. Comencini fissa il parziale sul 6-0 ma non è finita. Carron prima e Ghiglione poco dopo sbloccano le marcature per il Padova, si va sul 6-2. Nel finale spazio anche ai due giovani talenti della cantera rossoblu, Zerbi e Gambin.

Coach Rigoni. Quello con Padova era un test importante per il tecnico e la sua truppa, in vista del big match prenatalizio con Vicenza. Prova superata per i meneghini, a sostenerlo è proprio Luca Rigoni: “Abbiamo messo al sicuro la partita già nel primo tempo, giocando molto bene; nella ripresa abbiamo tirato i remi in barca, abbassando volutamente il ritmo. Loro sono una buona squadra, con molti giovani che militano nel giro della nazionale giovanile”.

Ora il campionato si ferma, per lasciare spazio al 4° turno di qualificazioni di Coppa Italia che vedrà i rossoblu impegnati sabato 15 dicembre al Quanta Club contro i Vipers.

HC Milano Quanta – Ghosts Padova 6-2

HC Milano Quanta: Mai M, Peruzzi M, Zerbi M, Gambin R, Barsanti M, Bellini A, Baldan S, Buggin R, Lievore F, Lettera A, Comencini A, Ferrari E, Belcastro B, Banchero C, Ronco L, Munari N

Ghosts Padova: Zampieri E, Laner E, Francon M, Calore E, Pace F, Ghiglione D, Carron D, Campulla F, Carron D, Fink T, Zorzo G, Leben J, Grancara F, Mengato M

Marcatori: 4’ Ferrari (M), 7’ Belcastro (M), 9’ Munari (M), 18’ Banchero (M), 20’ Ferrari (M), 9’ st Comencini (M), 16’ st Carron (P), 24’ st Ghiglione (P)

Classifica

• Milano Quanta 21

• Diavoli Vicenza 21

• Ghosts Padova 15

• CUS Verona 12

• Monleale 10

• Ferrara Hockey 9

• Cittadella 8

• Asiago Vipers 5

• Real Torino 4

• Civitavecchia 0

Redazione