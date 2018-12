La storia di Cassinetta in 50 cartoline

(mi-lorenteggio.com) Cassinetta di Lugagnano, 10 dicembre 2018 – Domenica 16 dicembre la Pro Loco di Cassinetta presenterà il volume “ti illustro una storia” che racconta, attraverso le immagini, la vita del Borgo dagli inizi del 1900 ad oggi.

“Realizzare questo volumetto ci ha permesso di concretizzare un sogno, cullato da tempo: condividere con l’autore e il resto della comunità, la nostra passione per questo paese, bello e ricco di storia, il nostro desiderio di mantenere intatta e forte la sua identità”.

L’evento avrà inizio alle 11.30 presso il centro polifunzionale comunale (piazza Gaetano Negri, 3) che vedrà la presenza dell’autore Ruggero Repossi che racconterà di questa sua passione, che in tanti anni di curiosità e ricerca gli hanno permesso di raccogliere una collezione di cartoline veramente unica.

Al termine della presentazione verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti e ai cassinettesi presenti verrà consegnata una copia omaggio del volume (una per nucleo famigliare).

