OSPEDALE ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO) GALLERA: NUOVO REPARTO SUBACUTI SEGNO TANGIBILE RIFORMA

(mi-lorenteggio.com) Romano di Lombardia/BG, 10 dicembre 2018 – “Con il nuovo reparto

per subacuti inaugurato oggi completiamo il percorso di

valorizzazione dell’Ospedale di Romano di Lombardia

perfezionando la sua funzione di Presidio Ospedaliero

Territoriale. Un nuovo presidio di comunità che è stato

possibile realizzare con un investimento di circa 2,4 milioni di

euro e grazie alla riforma messa in campo da Regione Lombardia

che punta non solo all’eccellenze nella cura delle acuzie ma

anche ad un’alta professionalità diffusa sul territorio capace

di prendere in carico il paziente lungo tutto il percorso di

cura”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera, nel corso dell’inaugurazione di 18 nuovi posti

letto per la cura di subacuti in un’ala completamente

ristrutturata dell’Ospedale di Romano di Lombardia.

PRESIDIO DI COMUNITA’ – “Regione Lombardia – ha spiegato Gallera

– dinnanzi ad un presidio la cui attività rischiava di essere

depauperata, ha voluto fortemente sostenere e valorizzare la sua

vocazione di presidio di comunità dislocandovi servizi e

funzioni fondamentali, dando così una risposta puntuale alle

necessità dei territori. Il reparto per subacuti accoglierà

infatti i pazienti di Medicina, Chirurgia e Ortopedia terminata

la fase acuta, liberando i letti che rischiano di essere

occupati da malati non ancora dimissibili ma per cui è

sufficiente una minore assistenza”.

AMBULATORIO DI FLEBOLOGIA – “Oltre ai posti letto per subacuti –

ha sottolineato Gallera – il presidio accoglie un ambulatorio

dedicato esclusivamente a chi ha problemi vascolari, ricordo che

il 70% delle donne soffre di patologie venose. Un ambulatorio

assolutamente all’avanguardia che con la presenza di un chirurgo

esperto in una tecnica innovativa attrae pazienti da tutta la

Lombardia”.

CENTRO BEN-ESSERE DONNA – “Una struttura – ha concluso

l’assessore – che ha pensato anche al benessere delle donne a

360 gradi. Un team multidisciplinare formato da ginecologo,

endocrinologo, ortopedico, psicologo, è infatti dedicato in

particolare alle donne in perimenopausa e in menopausa per

affrontare i sintomi più fastidiosi. Il team è a disposizione

anche delle molte giovani donne, guarite da tumori ormoni

dipendenti che si trovano a vivere una menopausa precoce indotta

farmacologicamente o chirurgicamente”.