VIA LIBERA AL PIANO NAZIONALE INVASI: AL CONSORZIO ETVILLORESI VANNO 20 MILIONI DI EURO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 10 dicembre 2018 – E’ stato pubblicato il decreto, con la relativa graduatoria di interventi, del Piano Straordinario Invasi. Presentato a luglio 2017, inserito nel Bilancio dello Stato a febbraio 2018 e licenziato dalla Conferenza Stato-Regioni lo scorso novembre, il Piano attesta la capacità di fare rete espressa dal circuito mondo della bonifica-Istituzioni. Già in via di attivazione le convenzioni stipulate con i singoli soggetti attuatori delle opere previste. Ben 20 M€ di euro andranno al Consorzio Est Ticino Villoresi per l’impermeabilizzazione del Canale Villoresi lungo numerosi tratti del suo tracciato. Estremamente soddisfatto il Presidente Alessandro Folli: “Si tratta di una vittoria per il Paese. Il decreto in questione ha permesso di sbloccare dei fondi importantissimi e di cui c’era grande necessità. Penso a tutto quello che potrà essere realizzato grazie a questi finanziamenti. ETVilloresi potrà metter mano in modo incisivo all’impermeabilizzazione dello storico canale di proprietà, intervento determinante se consideriamo il risparmio idrico, che è sempre più prioritario perseguire a fronte dei cambiamenti climatici in corso” ha osservato Folli.

Redazione