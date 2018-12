Concerto di Natale dei New Millennium Gospel Singers

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 dicembre 2018 -Saranno le note allegre e coinvolgenti della musica gospel dei New Millennium Gospel Singers a caratterizzare quest’anno il consueto concerto di Natale a sostegno di Opera San Francesco per i Poveri Onlus, realizzato in collaborazione con Serate Musicali e con il sostegno di TXT e-solutions.

Dagli Stati Uniti all’Italia il gruppo si esibirà martedì 18 dicembre 2018 alle ore 20.30 presso la Chiesa dei Frati Cappuccini di viale Piave 2 a Milano. L’ingresso è gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti: 02 465467467 da lunedì a venerdì – ore 10/13 e 14/17.

I New Millennium Gospel Singers sono nati nel 2000 su iniziativa del Reverendo Keith Moncrief per festeggiare il nuovo Millennio. Il gruppo raccoglie molti fra i migliori talenti della musica gospel internazionale e ha al suo attivo centinaia di concerti in tutta Europa. In Italia si esibisce regolarmente da quasi 20 anni. Leader del gruppo è la moglie del Reverendo, Deborah Moncrief, che incanta il pubblico con il timbro caldo e potente della sua voce e la sua personalità molto carismatica e comunicativa.

Saranno 5 i musicisti gospel che saliranno sul palco ricreando l’atmosfera natalizia grazie anche a brani classici come “Oh Happy Day” e “Silent Night”. La performance all’insegna della tradizione musicale nera americana sarà anche, per OSF, un’occasione per incontrare i propri sostenitori, volontari e amici.

Mediamente ogni anno Opera San Francesco accoglie oltre 26 mila persone offrendo loro ogni giorno più di 2.400 pasti nelle sue Mense di Corso Concordia e Piazzale Velasquez a Milano, erogando 242 docce, barbe e pediluvi al Servizio Docce, e consentendo 148 visite mediche al Poliambulatorio.

Concerto di Natale

New Millennium Gospel Singers

Martedì 18 dicembre 2018, ore 20.30

Chiesa dei Frati Minori Cappuccini di Milano, viale Piave 2

Ingresso libero con prenotazione fino a esaurimento posti

Per info e prenotazioni:

Aragorn 02 465 467 467 da lunedì a venerdì – ore 10/13 e 14/17