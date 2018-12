DIRITTI UMANI, MIRABELLI (PD): POLITICA CATTIVA METTE IN DISCUSSIONE DIRITTI CHE CREDEVAMO ACQUISITI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 dicembre 2018 – «Ieri sera in piazza della Scala a Milano con tante persone a festeggiare il 70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Giusto esserci in un tempo in cui diritti elementari, che pensavamo acquisiti per sempre, vengono messi in discussione anche dalle nostre parti da una politica cattiva, che in nome di una presunta sicurezza riduce libertà e diritti». Lo ha scritto su facebook Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori PD, a commento della manifestazione “Diritti a testa alta” svolta ieri sera a Milano.

Redazione