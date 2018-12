Il Christmas Village a Buccinasco

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 11 dicembre 2018 – Entra nel vivo il Natale di Buccinasco. Presso la Cascina Fagnana e il parco Spina Azzurra (via Fagnana 6), all’ampia pista di pattinaggio inaugurata all’inizio del mese, si unirà il Christmas Village che animerà i prossimi due fine settimana di dicembre.

Si comincia sabato 15 e domenica 16 con il villaggio natalizio organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili in collaborazione con l’associazione BuccinascoGiovane.

“Il Parco Spina Azzurra – spiega l’assessora al Welfare e Politiche giovanili Rosa Palone – è tra i luoghi di incontro più belli e frequentati di Buccinasco. Abbiamo voluto quindi creare qui un villaggio natalizio in modo da far vivere ancor di più questo spazio, per condividere insieme ai cittadini momenti di festa. Far vivere la città è uno degli obiettivi della nostra Amministrazione, il Natale è certamente l’occasione giusta”.

“In questo primo fine settimana – aggiunge Claudia Bianchi, consigliera delegata alle Politiche giovanili – invitiamo soprattutto le ragazze e i ragazzi di Buccinasco, speriamo che il nostro Villaggio possa essere il loro ritrovo, per ascoltare musica, fare acquisti natalizi, assaggiare birre natalizie, vin brulè, tisane e biscotti. Naturalmente abbiamo pensato anche a bambini e famiglie: potranno incontrare Babbo Natale nella sua casa, partecipare a laboratori e assistere a spettacoli”.

