LUDOPATIA, BOLOGNINI: 2,7 MILIARDI DI COSTI SOCIALI IN ITALIA NON CI LASCIANO INDIFFERENTI

ASSESSORE IN COMMISSIONE PARITETICA CONSIGLIO: NOI MOLTO ATTIVI. ENTRO METÀ MESE 700.000 EURO PER MODELLO INNOVATIVO DI CONTRASTO. CONVENZIONE SCUOLE, SCADENZA FASI PROGETTI PROROGATA DI 12 MESI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 dicembre 2018 – “Due miliardi e 720 milioni: a tanto

ammonta il gioco sociale problematico in Italia, un dato

significativo, presentato oggi a Palazzo Pirelli, che fa

riflettere e ha raggiunto dimensioni particolarmente gravi, che

sono in costante crescita e non ci lasciano indifferenti.

Regione Lombardia fin dal 2013, con la l.r. 8 del 21 ottobre

intitolata ‘Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco

d’azzardo patologico’, si è mossa per dare delle regole ma anche

per promuovere le prassi più efficaci di contrasto, che

intendiamo proseguire”. È la linea indicata dall’assessore

regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano

Bolognini, che ha anche la competenza sulle iniziative di

contrasto alla ludopatia, intervenuto oggi, nella sala

Gonfalone, alla seduta congiunta convocata dal Comitato

paritetico di Controllo e Valutazione con le Commissioni III

Sanità e politiche sociali e IV Attività produttive, istruzione,

formazione e occupazione del Consiglio regionale lombardo,

dedicata ai ‘Costi sociali del gioco d’azzardo problematico’.

SETTE LINEE DI INTERVENTO – In particolare sono sette le linee

di inervento percorse dall’Assessorato, sulle quali verrà

ulteriormente investito nel 2019: progetti comunali e nelle

scuole, rapporti con l’Università e i Ministeri per la ricerca,

coordinamento tra Assessorati, analisi delle ricadute

quali-quantitative, revisione del sito web ‘No Slot’ arricchito

di contenuti coinvolgendo i giovani e un nuovo programma

informativo e comunicativo di contrasto.

92 PROGETTI TERRITORIALI – “I significativi finanziamenti

regionali – ha ricordato Bolognini – hanno permesso alle

Amministrazioni locali di avviare ben 92 progetti territoriali,

in partenariato con altri enti e soggetti della società civile,

rivolti a macro azioni come: informazione e comunicazione,

formazione, ascolto e orientamento, mappatura e contestuale

azione di controllo, azioni no slot, controllo e vigilanza, e

ricerca”.

IL MONDO DELLA SCUOLA – I rapporti col mondo della scuola si

sono attuati in accordo con l’Ufficio scolastico provinciale.

Dopo l’avvio sperimentale nel 2017 con 10 scuole e un contributo

di 200.000 euro, nel 2108 con la sottoscrizione di una

convenzione, rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo

grado, dotata di 1.281.000,00 euro è stata rafforzata la

collaborazione per progetti di formazione rivolti a docenti e

studenti con particolare riferimento al gioco ‘on line’.

PIANO COMUNICAZIONE E 12 OSSERVATORI PROVINCIALI – “In questa

convenzione – ha aggiunto Bolognini -, stipulata nel gennaio

2018, è prevista anche la stesura di un Piano della

comunicazione da parte delle 35 scuole ‘polo reti di ambito’ e

l’istituzione all’interno delle scuole di 12 osservatori a

livello provinciale”.

FASI PROGETTUALI CONVENZIONE PROROGATI AL 2019 – “Alla luce

della rendicontazione della prima fase della Convenzione

(novembre 2018) stessa abbiamo tuttavia dovuto registrare

l’assenza di attività progettuali in alcune province e di città

importanti della Lombardia per ragioni di tempistiche. Quindi

per garantire al maggior numero di docenti e di studenti di

partecipare abbiamo in corso di stesura una proposta di delibera

di Giunta tesa a superare le scadenze per estendere a tutto il

2019 la conclusione delle singole fasi progettuali”.

700.000 EURO PER SPERIMENTARE MODELLO GOVERNANCE – Altra novità

annunciata dall’assessore Bolognini è un’ulteriore delibera di

Giunta da presentare il 17 dicembre che stanzia più di 700.000

euro ai territori, tramite le 8 Ats, per sperimentare un modello

innovativo sotto il profilo organizzativo, gestionale,

metodologico e di governance da estendere poi a tutta la

regione.

REVISIONE SITO E LANCIO NUOVO PROGRAMMA INFORMATIVO – “Nel 2019

abbiamo messo in programma – ha concluso Bolognini – la

revisione del sito web ‘No Slot’ arricchito di nuovi contenuti,

coinvolgendo giovani delle scuole di secondo grado, anche

attraverso l’evento ‘Mettiti in gioco’. Infine il lancio del

nuovo programma informativo e comunicativo (2019) di contrasto

alle ludopatie in due momenti pubblici in cui coinvolgere gli

studenti e il lancio del nuovo corso-concorso ‘Mettiamoci in

gioco'”.

RICOSTITUZIONE GRUPPO LAVORO INTERDIREZIONALE – Da ultimo

Bolognini ha annunciato la ricostituzione e riconvocazione del

gruppo di lavoro interdirezionale istituito con la legge

regionale n. 8/2013, del quale facevano parte anche ATS e ASST,

imprese, ANCI e Terzo Settore.

Redazione