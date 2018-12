Nordcom, nominato il CDA per il triennio 2018-20

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 11 dicembre 2018 – Nei giorni scorsi gli azionisti di Nordcom spa (partecipata per il 58% da FNM e per il 42% da TIM) hanno nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il prossimo triennio. Questa la composizione: Fabrizio Garavaglia (confermato presidente), Francesco Adenti, Fabrizio Grattarola, Nicoletta Montella, Filippo Massimo Pipitone, Romina Riccardo e Antonella Volta.

“Con la nuova governance Nordcom rafforza il proprio collegamento con l’azionista di riferimento – commenta il presidente Fabrizio Garavaglia – e questo consentirà di investire fortemente nello sviluppo del mercato dedicato alle soluzioni digitali per il trasporto pubblico e privato. In particolare Nordcom, avviando una serie di alleanze e collaborazioni, si pone l’obiettivo di rappresentare il riferimento del mondo ICT nel trasporto pubblico locale e nel trasporto ferroviario”.

Nordcom è una società di Ingegneria, consulenza e system integration ICT che opera principalmente nel mercato del trasporto pubblico e della mobilità e nei mercati della pubblica amministrazione locale e della sanità. Fondata nel 2001, nel 2017 ha raggiunto un fatturato di 25,7 milioni di euro e un organico di 108 dipendenti.

