PIETRE D’INCIAMPO RUBATE A ROMA, RIZZI: ATTO DA CONDANNARE CON FERMEZZA

Milano, 11 dicembre 2018 – “La rimozione delle pietre di inciampo

a Roma è un atto intollerabile nei confronti della comunità

ebraica, da condannare con fermezza, in un momento storico in

cui nessuno avverte nostalgia di un passato da condannare”. Lo

ha affermato il sottosegretario regionale con delega ai Rapporti

internazionali Alan Rizzi. “In virtù del mio ruolo – ha spiegato

– non posso restare indifferente rispetto a fatti che mirano ad

interferire con processi di fratellanza e integrazione tra

diverse religioni e popolazioni, ben avviati nel nostro Paese.

Ancor di più da abitante di Milano, città con più consolati nel

mondo, voglio testimoniare la nostra indignazione rispetto a

episodi deprecabili senza se e senza ma”.

“Il nostro abbraccio – ha concluso Rizzi – va a tutte le

comunità ebraiche d’Italia, con l’auspicio di non dover più

registrare episodi de genere”.

Redazione