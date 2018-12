PREMIO UNESCO A COMETA FORMAZIONE COMO

(mi-lorenteggio.com) Como, 11 dicembre 2018 – Un altro riconoscimento Unesco alla

Lombardia. E’ stata consegnata a Cometa Formazione, in una breve

cerimonia alla quale hanno partecipato il presidente della

Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale

all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, la targa di

Centro UNEVOC in quanto è uno degli otto istituti e centri

UNESCO nel settore dell’educazione, unico in Italia, entrato a

far parte della rete dell’UNESCO-UNEVOC International Centre for

Technical and Vocational Education and Training (TVET).

FONTANA: L’UNESCO HA FATTO BENE A PREMIARCI – “Questo modo nuovo

di accompagnamento dei ragazzi che è la caratteristica di Cometa

– ha sottolineato il presidente Fontana – cerca di evitare le

dispersioni scolastiche e testimonia la bontà delle nostre

scelte nell’attuare le politiche della Regione”. “Azioni che si

sono rivelate vincenti – ha detto Fontana rivolgendosi ai

responsabili di Cometa – grazie a voi e ai vostri ragazzi”. “Io

credo in questo tipo di formazione – ha rimarcato il presidente

– per il futuro della nostra società, della nostra economia e

dello sviluppo. L’Unesco ha fatto bene a premiare questa

realtà”.

RIZZOLI: UN RICONOSCIMENTO AL LAVORO DELL’ASSESSORATO – “Questo

Premio ci inorgoglisce – ha detto l’assessore Rizzoli – e

riconosce il vostro lavoro, perché recuperate la fiducia di

questi ragazzi in loro stessi e li accompagnate nel mondo del

lavoro”. “Il riconoscimento Unesco – ha proseguito – è anche un

premio al mio assessorato e, per questo, devo ringraziare il

governatore Fontana che ci ha permesso di lavorare offrendoci

sempre il suo sostegno. Dall’anno prossimo saremo ancora più

determinati perché aumenteremo le professionalità del programma

‘Lombardia plus'”.

La consegna della targa è avvenuta nell’ambito del convegno

‘L’eccellenza inclusiva nella formazione: la via per

l’occupabilità’, al quale hanno partecipato tra gli altri Dana

Carmen Bachman, responsabile per l’Europa della Unità VET della

DG Lavoro, Evarist Barolo, ministro per l’Educazione di Malta e

Benedicte Gandron dell’università Paul Valéry di Montpellier.

INVESTITI OGNI ANNO 225 MILIONI IN FORMAZIONE – Nel corso del

suo intervento, l’assessore Rizzoli ha ricordato che Regione

Lombardia investe ogni anno nell’intero sistema formazione più

di 225 milioni di euro, dei quali 210 per i percorsi di

qualifica e diploma professionale, 5 nei percorsi di Istruzione

e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e oltre 10 nei percorsi

post diploma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

ELEMENTI DI ECCELLENZA – “I punti qualificanti delle nostre

politiche per la formazione – ha spiegato l’assessore – sono

certamente l’apprendimento Duale, che consente ai ragazzi di

svolgere esperienze di lavoro durante

Gli studi, il conseguimento di un titolo anche attraverso il

contratto di apprendistato e la valorizzazione dei percorsi in

un’ottica di ‘filiera professionalizzante’. Chi in Lombardia

decide di compiere questo percorso formativo ha una probabilità

di trovare lavoro che supera l’80 per cento”.

A questi, si aggiunge la misura ‘Lombardia Plus’ che è stata

recentemente rifinanziata con 7 milioni di euro.

