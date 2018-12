SECONDA CALL FOR IDEAS PER RÉSEAU ENTREPRENDRE LOMBARDIA E ARVAL ITALIA: “AUTOMOTIVE INTELLIGENCE – A.I. E BIG DATA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 dicembre 2018 – L’open innovation partnership tra Réseau Entreprendre Lombardia (REL), associazione senza scopo di lucro che accompagna gli aspiranti neo-imprenditori nell’avvio della propria attività con l’obiettivo di creare posti di lavoro nella Regione, e Arval Italia, società del Gruppo BNP Paribas leader nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità, prosegue e dà l’avvio alla “II CALL FOR IDEAS Automotive Intelligence – A.I. E BIG DATA” (II CALL Automotive Intelligence).

L’obiettivo della II CALL Automotive Intelligence è quello di selezionare tra i makers, gli innovators e le startup che operano nel settore dell’Artificial Intelligence e dei Big Data, i migliori progetti altamente innovativi, che prevedono l’utilizzo di metodologie di analisi predittiva e di strumenti avanzati, in grado di guidare il processo decisionale degli operatori del settore.

Entro il 31 gennaio 2019, gli aspiranti imprenditori della Regione Lombardia che si muovono nell’ecosistema dell’Automotive Intelligence e che stanno sviluppando progetti di utilizzo dei BIG DATA applicati all’automotive, potranno inviare il proprio progetto a: www.reseau-entreprendre.org/lombardia/2018/12/11/rel-arval-ii-call-for-ideas-automotive-intelligence-a-i-e-big-data/

Il progetto vincitore della II CALL FOR IDEAS Automotive Intelligence – A.I. E BIG DATA che verrà selezionato dalla Giuria nominata dai partner entro il 28 febbraio 2019, riceverà in premio da Réseau Entreprendre Lombardia un percorso semestrale di Accompagnamento in Professionalizzazione con il metodo Réseau Entreprendre del valore indicativo di 20.000 euro (per circa 130 ore di consulenza dei Soci REL); da Arval, la riserva d’opzione per valutare l’opportunità di instaurare una collaborazione futura, da definirsi nei termini e nelle modalità.

“Per Réseau Entreprendre Lombardia – commenta Fabrizio Barini, Presidente di REL – in questo particolare momento storico-economico è fondamentale aprirsi a nuove sfide, tracciando percorsi imprenditoriali in settori innovativi e futuristici come l’Artificial Intelligence e i Big Data, per creare neo-imprenditori e nuovi posti di lavoro in Lombardia. Tale visione è condivisa dal nostro partner ARVAL che, con il lancio della seconda call for ideas con una verticale sull’Automotive Intelligence – A.I. e i Big Data, conferma il sodalizio tra le nostre due realtà complementari – profit e no-profit – per lo sviluppo del tessuto economico-imprenditoriale locale.”

“Uno dei nostri più grandi impegni per i prossimi anni è rappresentato proprio dallo sviluppo di strategie e progetti legati ai Big Data e all’intelligenza artificiale declinati sulla mobilità –spiega Grégoire Chové, Direttore Generale di Arval Italia – La realtà sta diventando sempre più complessa e un’elaborazione strutturata dell’enorme mole di dati con cui entriamo in contatto ogni giorno è fondamentale per costruire servizi sempre più efficaci. Per farlo, vogliamo collaborare con quelle realtà che possono fornirci un supporto grazie a idee innovative e processi definiti, che ci auguriamo di poter trovare grazie a questa Call”.

Redazione