SPORT E BUSINESS, CAMBIAGHI: POLITICHE REGIONE CONTRIBUISCONO A PRIMATO LOMBARDIA NELLA PRATICA SPORTIVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 dicembre 2018 – Ci sono in Italia 39 mila imprese

sportive che generano un fatturato di 17,5 miliardi di euro e

118 mila occupati. E’ la fotografia scattata dal ‘XVII Forum del

Comitato Leonardo’, l’appuntamento che riunisce annualmente

istituzioni, imprenditori e rappresentanti del mondo della

finanza per fare il punto sulla situazione delle imprese

italiane. Il tema di quest’anno è stato al centro del convegno

‘Sport e business. La nuova industria dello sport nella

prospettiva legale, economica e sociale’, a cui è intervenuta

l’assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina

Cambiaghi.

Il Forum Leonardo ha poi analizzato le imprese sportive nei

diversi settori dell’economia: dal settore industriale, che

coinvolge 18 mila aziende per 2,6 miliardi di fatturato e 50

mila unità occupate, a quello manifatturiero, con 2.300 imprese,

5,3 miliardi di fatturato e 19 mila unità occupate.

LO SPORT IN LOMBARDIA – La Lombardia è la regione d’Italia con

il più alto numero di atleti (851.000 pari al 20 per cento del

dato nazionale), società sportive (9.500 più del 15 per cento),

di operatori sportivi (155.000 pari al 16,8 per cento). Sono 13

mila gli impianti sportivi in Lombardia, con una massima

concentrazione nella provincia di Monza e Brianza (75,5 per

cento) e minima in quella di Pavia (44,3). I cittadini che

praticano sport sono il 30,5 per cento contro il 25 per cento a

livello nazionale. Possono essere praticate 76 differenti

attività sportive: pallavolo (14,7 per cento), pallacanestro

(13,8 per cento), fitness (9,5 per cento), calcio a 11 (9,5 per

cento) e tennis (8,6 per cento).

PRIMATO LOMBARDO POGGIA SU POLITICHE A SOSTEGNO – “Il primato

della Lombardia – ha detto l’assessore Cambiaghi – è anche

frutto delle politiche già avviate e, a oggi, potenziate

dall’amministrazione nel settore sportivo, lavorando su più

fronti e con diversi destinatari. Abbiamo deciso di andare

incontro ai Comuni con il bando di 8 milioni di euro per

contributi a fondo perduto destinati alla realizzazione o alla

ristrutturazione degli impianti sportivi. Con i 2 milioni della

‘Dote sport’, inoltre, sosteniamo le famiglie lombarde in

condizioni economiche meno favorevoli, perché non rinuncino ad

avvicinare i propri figli alla pratica sportiva”.

GRANDE INTERESSE DEI LOMBARDI PER LO SPORT – “L’aumento delle

domande per la ‘Dote sport’ (19.885 nel 2018 a fronte delle

18.726 del 2017) conferma il trend evidenziato della Camera di

commercio – ha aggiunto – e fotografa una situazione di forte

interesse dei Lombardi per lo sport, sia come attività fisica

sia come stile di vita. Stiamo per entrare nel vivo, inoltre,

dell’iniziativa ‘A scuola di sport’, per potenziare le ore di

educazione motori nelle scuole primarie, per iniziare a

sensibilizzare anche i più piccoli sull’importanza della pratica

sportiva”. “Queste – ha concluso l’assessore regionale – sono

solo alcune delle iniziative messe in campo dall’assessorato

allo Sport e Giovani per promuovere l’attività sportiva, sia

agonistica sia dilettantistica, per tutte le età”.