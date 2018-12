NATALE. DA DOMANI A DOMENICA LA FESTA DEL PANETTONE IN TUTTA LA CITTÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2018 – Da domani, giovedì 13 dicembre, a domenica 16 dicembre, nell’ambito del palinsesto “Your Christmas” di Yes Milano, si svolgerà la Festa del Panettone. Il dolce tipico della tradizione artigianale milanese verrà celebrato in tutta la città con degustazioni che coinvolgeranno alberghi, panifici, pasticcerie, bar e ristoranti, piazze e feste di quartiere, in collaborazione con Confcommercio Milano, Fiera Milano, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Assolombarda, Apa Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza, Unione Artigiani di Milano e Provincia. Una mappa riunirà tutti gli esercizi che producono il panettone artigianale secondo il disciplinare della tradizione milanese. La mappa è a disposizione di turisti e cittadini sul sito: http://www.milomb.camcom.it

La festa culminerà il 16 dicembre in Galleria Vittorio Emanuele II alle ore 17 con la presentazione del panettone artistico più grande del mondo realizzato dal maître chocolatier Davide Comaschi, il milanese campione mondiale del cioccolato nel 2013 e oggi direttore del Chocolate Academy Center Milano. Un evento che sarà animato da Filippo Solibello di Caterpillar e accompagnato dai canti del Coro di Milano degli Alpini.

Di seguito un elenco dei principali appuntamenti della festa:

– sabato 15 dicembre in Piazza Duca D’Aosta: degustazione panettoni nel mercatino di Natale. L’evento si articolerà in due momenti: uno mattutino (dalle ore 10:30 alle ore 12:30) e uno pomeridiano (dalle ore 14 alle ore 17). La distribuzione avverrà presso una tipica casetta natalizia, dove saranno presenti i maestri pasticceri e dove sarà possibile sostenere con una firma la candidatura del panettone a bene patrimonio dell’Unesco.

– domenica 16 dicembre a Niguarda in via Val di Ledro 11: degustazione alle ore 12 del panettone “stellato” alla mela creato dallo chef Giancarlo Morelli. La Fanfara degli Alpini annuncerà il taglio e la distribuzione dei panettoni a cura degli allievi del Capac, la scuola di formazione di Confcommercio Milano. L’iniziativa è promossa da Confcommercio Milano in collaborazione con l’associazione aderente AscoArt Niguarda e con il sostegno dell’Agenzia Milano Buenos Aires 563 delle Assicurazioni Generali.

– domenica 16 dicembre a Villa Scheibler (Quarto Oggiaro): dalle 14 alle 15, taglio del panettone e arrivo di Babbo Natale per la distribuzione di giocattoli ai bambini. Iniziativa in collaborazione con Assolombarda.

– domenica 16 dicembre in piazza Angilberto II (Corvetto): dalle 14.30 alle 16.30 giochi in piazza, laboratori per bambini e attività promosse da Assolombarda, a cura di Associazione E’-Vento e Teatro della zucca, a cui seguiranno il taglio del panettone e i canti natalizi con il Coro degli Alpini.

– domenica 16 dicembre in Galleria Vittorio Emanuele II alle 17 il sindaco Giuseppe Sala e il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli taglieranno il “Panettone artistico più grande del mondo” realizzato da Davide Comaschi direttore del Chocolate Academy Center Milano. Il panettone, pesato grazie ad una bilancia realizzata ad hoc dall’azienda modenese Dini Argeo, sarà decorato con una pralina di cioccolato denominata #RosaMilano, in omaggio al lato femminile di Milano. La manifestazione sarà introdotta dal Coro degli Alpini. Una volta svelato il panettone sarà offerto al pubblico presente dagli studenti del Capac e contemporaneamente saranno proposti altri assaggi di panettone donati per l’occasione dalla pasticceria Arte del Dolce di Corbetta Silvio e dall’Unione Artigiani di Milano e Provincia.

– domenica 16 dicembre in Galleria Vittorio Emanuele II sarà inoltre possibile visitare nello spazio di Galleria 92 (di fronte all’Urban Center) la mostra storica del “Panettone Baj” creato dalla pasticceria Baj nella seconda metà dell’800 aggiudicandosi il primo premio all’Esposizione Internazionale di Milano del 1881 e del 1887.