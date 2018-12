SICUREZZA. ASSICURAMI, ANCHE NEL 2019 ATTIVO IL SERVIZIO DI RIMBORSO ALLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ

Dedicato agli over settanta con reddito fino a 30mila euro. Allo 02 884 56893 le informazioni per accedere al contributo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2018 – È stato rinnovato anche per l’anno 2019 AssicuraMI, il servizio di rimborso in favore delle vittime della criminalità riservato ai cittadini over settanta residenti a Milano.

A fronte di furti, anche con destrezza, rapine, scippi e truffe, AssicuraMi offre un rimborso fino a mille euro per spese sanitarie in seguito a traumi, fino a cinquecento euro per spese legali sostenute in caso di costituzione di parte civile contro gli autori di reato, per spese per rifacimento documenti e acquisto oggetti personali (ad esempio occhiali da vista o cellulare) sottratti a seguito di furto, rapina, scippo oppure rimborso del denaro sottratto. Il servizio prevede anche un rimborso fino a trecento euro per spese di sostituzione di serrature, porte e finestre in seguito a furto in casa.

“Sono reati che al danno economico aggiungono quello psicologico, che colpisce le vittime, a partire da quelle più anziane – commenta la vicesindaco Anna Scavuzzo –. Rilanciamo questo progetto e l’attenzione che anche le altre Istituzioni dovrebbero porre a questi temi, potenziando anche la campagna di comunicazione”.

Nel 2018 sono state solo cinquanta le domande di rimborso arrivate. “Sono numeri – aggiunge la vicesindaco – che non rispecchiano il bisogno, quindi dobbiamo cambiare la forma della comunicazione: il web è difficilmente accessibile per gli over settanta, le informazioni utili per accedere al servizio vanno diffuse anche attraverso volantini e cartoline. Li abbiamo realizzati nuovi e saranno distribuiti nei centri anziani e nelle sedi dell’anagrafe. Sarà così possibile far conoscere il servizio e il numero a cui rivolgersi per accedere al contributo”.

Per maggiori informazioni sul servizio offerto dal Comune e le modalità per richiedere il risarcimento è possibile telefonare al numero 02 884 56893 della Polizia Locale, linea dedicata attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Per ottenere il sostegno da parte del Comune è importante presentare regolare denuncia dell’accaduto entro 7 giorni alle Forze dell’Ordine, conservare i giustificativi delle spese sostenute per i danni subiti e avere un reddito annuo lordo personale fino a 30mila euro. Per aprire la pratica di sinistro occorre contattare il Settore Sicurezza, Coesione Sociale, Protezione Civile per l’invio dei documenti al numero di fax 02 884.56605 o all’indirizzo mail: PL.AreeRischio@comune.milano.it.

