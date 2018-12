TERMOVALORIZZATORI. DA CATTANEO I VERTICI DI ACCAM: ILLUSTRATO IL PIANO INDUSTRIALE E ULTERIORI INVESTIMENTI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2018 – L’assessore all’Ambiente e Clima della

Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha incontrato a Palazzo

Lombardia i vertici di Accam Spa, associazione consortile dei

Comuni dell’alto milanese, con sede a Busto Arsizio che si

occupa di raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade e

termovalorizzazione. Hanno partecipato all’incontro la

presidente Laura Bordonaro e il direttore generale Paola Rossi,

insieme ai dirigenti competenti dell’assessorato e i tecnici di

Arpa.

IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE DI ACCAM – L’incontro è stato

convocato per illustrare il nuovo piano industriale di Accam,

recentemente approvato, e che contiene investimenti per il

miglioramento complessivo dell’impianto oltre al prolungamento

dell’attività fino al 2027 e non al 2021 come inizialmente

previsto. Su questo tema l’Assessorato ha ribadito che non

sussistono problemi di tipo autorizzativo perché Accam è

soggetto ad autorizzazione ambientale valida fino al 2027. A

seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea

delle nuove disposizioni sulle migliori tecniche disponibili

(Bat) dall’inizio del 2019, sarà necessario un aggiornamento

delle autorizzazioni a cui verranno sottoposti tutti i 13

temovalorizzatori lombardi così come previsto dalle normative

europee.

Da parte di Accam è stata manifestata la volontà di proseguire

sulla strada di maggiori investimenti, in aggiunta a quelli già

implementati (come il sistema di abbattimento fumi che ha

permesso la riduzione delle emissioni complessive e interventi

sulla caldaia).

I tecnici di Arpa hanno confermato che dalle attività di

controllo, svolte sempre in tempo reale 24 ore al giorno e 365

giorni all’anno, non ci sono particolari criticità, né motivi di

allarme e che allo stesso tempo è necessario mantenere una

attenzione costante alla gestione dell’impianto, così come la

volontà da parte della società di procedere con la gestione

diretta dell’impianto dal 2021.

Infine sono state illustrate alcune novità riguardanti le

attività di Accam: il recupero di parte del materiale degli

ingombranti nell’ottica dell’economia circolare, l’utilizzo di

una parte della produzione di energia elettrica dedicata

all’alimentazione dei veicoli elettrici impegnati nella raccolta

dei rifiuti e, da ultimo, l’ipotesi di dotarsi delle

infrastrutture necessarie lo smaltimento dei fanghi da

depurazione.

“Un incontro positivo – ha commentato Cattaneo – in cui sono

stati illustrati i contenuti delle attività di Accam. Reputo

particolarmente positivo l’impegno da parte della gestione a

garantire azioni di miglioramento che vanno nella direzione di

una maggiore tutela del territorio con attenzione alla salute di

tutti”.

Redazione