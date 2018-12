Università Bicocca e ASST di Monza insieme: la ricerca lombarda diventa più competitiva in Europa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2018 – È stato siglato oggi l’Accordo per la promozione della ricerca

tra l’Università degli Studi di

Milano-Bicocca, rappresentata dal rettore Cristina Messa, e l’ASST

(Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di

Monza, rappresentata dal direttore generale, Matteo Stocco, alla presenza del vicepresidente e assessore per la

Ricerca, innovazione, università export e internazionalizzazione della

Regione Lombardia, Fabrizio Sala, e

del direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo, Maria Grazia Valsecchi. L’accordo, della

durata di tre anni, definisce una nuova forma di collaborazione per le attività

di ricerca e sperimentazione clinica svolte da personale universitario e/o da

medici ospedalieri.

L’Ateneo, a partire

dalla propria missione istituzionale di favorire e sostenere i ricercatori,

assume il ruolo di promotore della ricerca no profit svolta in ambito

ospedaliero. L’obiettivo è quello di promuovere quantitativamente e

qualitativamente le sperimentazioni cliniche sfruttando le competenze presenti

in Università relative alla ricerca di bandi, al supporto allo sviluppo e alla

gestione delle attività di ricerca e al trasferimento e la valorizzazione dei

suoi risultati.

Questo accordo mira,

al di là della promozione della attività, ad offrire un supporto operativo e logistico ai ricercatori, talvolta soli

nello sviluppo dei loro progetti. La ricerca no-profit, finalizzata, per

definizione, al miglioramento della pratica clinica, porterà a un conseguente

miglioramento della qualità delle prestazioni sociosanitarie erogate dall’ASST.

La sinergia dei due

enti, finora eccellente sul piano della formazione di nuove generazioni di

clinici e di professionisti della sanità e che era stata ribadita da una convenzione

quinquennale sottoscritta da entrambi un anno fa, esce rafforzata da

quest’accordo che potrebbe diventare un modello di riferimento anche per altre

ASST lombarde che mirino ad una maggiore integrazione con l’università nello

sviluppo della ricerca, imboccando l’unica strada possibile per poter competere nell’ambito della ricerca

sanitaria a livello europeo.

«Questo accordo per la

promozione della ricerca – ha affermato il rettore Cristina Messa – rappresenta

un eccellente risultato di solida collaborazione e scambio di virtuose

competenze tra Milano-Bicocca e l’ASST di Monza. Da una forte partnership

formativa oggi nasce anche un accordo per valorizzare la ricerca e la

sperimentazione clinica in ambito ospedaliero, con particolare attenzione al

trasferimento dei risultati. Speriamo che questa convenzione sia presa come

modello innovativo, capace di coniugare al meglio assistenza, formazione e

ricerca, per un continuo miglioramento delle conoscenze e delle cure».

«La ASST di Monza – ha

aggiunto il direttore generale Matteo Stocco – è una delle aziende socio

sanitarie più rilevanti, per dimensioni, volumi e casi trattati della Lombardia

e costituisce, in particolare per le attività ospedaliere, un punto di

riferimento di specializzazione avanzata in Italia e in Europa in diversi

ambiti, contribuendo alle attività di ricerca e formazione dell’Università con

impegno costante finalizzato all’incremento dei servizi operativi che

favoriscono gli sperimentatori ospedalieri e universitari nell’esecuzione della

propria attività di ricerca. La realizzazione e lo svolgimento delle

sperimentazioni sono diventati sempre più complessi e di sempre più difficile

gestione, in particolare per quanto concerne alcune funzioni, quali il supporto

allo sviluppo ed implementazione dei protocolli di ricerca. Esse rappresentano

un ambito strategico da sviluppare poiché utili a mantenere e aumentare la

qualità anche dell’offerta socio sanitaria di alta specializzazione, in

un’ottica di continua crescita e sviluppo, in un ambito sinergico tra ASST e

Università».

«La collaborazione tra

il mondo universitario e quello ospedaliero genera un volano per la ricerca

scientifica che rappresenta un orgoglio per Regione Lombardia. Sosteniamo

fortemente la partnership tra enti e istituzioni per promuovere le

sperimentazioni scientifiche grazie alle competenze in ambito ospedaliero e

universitario, attraverso un lavoro di squadra che consente di raggiungere

obiettivi sempre più grandi», ha confermato Fabrizio Sala, vicepresidente di

Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, innovazione, università, export e

internazionalizzazione delle imprese.

«Il Dipartimento di

Medicina e Chirurgia dell’Ateneo – ha dichiarato Maria Grazia Valsecchi,

direttore del Dipartimento – intende promuovere la ricerca e l’innovazione

scientifica come motore indispensabile per una didattica ed assistenza di

qualità. Grazie alla sua localizzazione e natura di Campus Biomedico, con

l’importante dotazione di apparecchiature di ricerca, alla sua connotazione come

dipartimento di eccellenza riconosciuta dal MIUR sulla medicina di precisione

ed al suo rapporto di forte sinergia con la ASST di Monza, il Dipartimento si

caratterizza come il luogo ideale della ricerca traslazionale e clinica. Questa

convenzione intende dare supporto e impulso ai diversi ambiti di ricerca

clinica presenti o potenziali sia nella ASST di Monza che in Università,

favorendone la competitività a livello nazionale ed internazionale».

