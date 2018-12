Blitz nel quartiere Neudorf di Strasburgo, ucciso il terrorista dei Mercatini di Natale

(mi-lorenteggio.com) Strasburgo, 13 dicembre 2018 – Il sospetto attentatore, che ha ucciso tre persone in un mercatino di Natale a Strasburgo martedì, è stato ucciso, hanno riferito fonti della polizia.

Cherif Chekatt è stato ucciso nella zona di Neudorf della città, nel nordest della Francia, dopo che è stata lanciata un’operazione di polizia intorno alle 20:00 GMT di giovedì, riferiscono fonti.

Un funzionario della polizia francese ha detto che le forze di sicurezza hanno agito in seguito a notizie che il sospetto di 29 anni si nascondeva in un edificio nel quartiere.

