CASA, BOLOGNINI: LOTTA A RACKET OCCUPAZIONI ABUSIVE È OSSIGENO A DIFESA DELLA VERA POVERTÀ

OPERAZIONE NEI QUARTIERI DI GIAMBELLINO E LORENTEGGIO

ASSESSORE:FENOMENO INTOLLERABILE; GRAZIE A FORZE DELL’ORDINE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2018 – “Un comitato, un centro sociale, che

anche mediante azione violente, assegnava a proprio piacimento

case popolari per creare consenso. Le abitazioni venivano

sottratte a chi ne aveva diritto e da anni aspettava, in lista

di attesa, per essere assegnate ad amici o conoscenti. È un

fatto molto grave, che non possiamo assolutamente tollerare.

Ringrazio il procuratore, la Procura della Repubblica di Milano,

i Carabinieri e le Forze dell’ordine che hanno debellato una

piaga che teneva in ostaggio anche con brutalità molti dei

cittadini del quartiere”. Lo ha dichiarato l’assessore alle

Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione

Lombardia Stefano Bolognini, a margine della conferenza stampa

al Comando Provinciale dei Carabinieri sull’operazione, appena

conclusa, condotta a Milano nei quartieri Giambellino e

Lorenteggio.

IMPEGNATI A RIPRISTINARE DECORO E DIGNITÀ – “L’operazione –

prosegue l’assessore Bolognini – è una boccata di ossigeno per

tutti noi che operiamo con la volontà di restituire decoro e

dignità a meravigliose zone di Milano che, nel tempo, sono state

fatte preda di persone prive di scrupoli o, peggio ancora, che

antepongono interessi ‘ideologici’ e di gruppo al benessere dei

milanesi e di tutti gli abitanti lombardi”.

LEGALITÀ, RISPETTO, TOLLERANZA ZERO VERSO ABUSI – “Il sequestro

di nove appartamenti di proprietà dell’Aler (Azienda Lombarda

Edilizia Residenziale) abusivamente abitati – ha spiegato

Bolognini – e l’arresto delle persone che li occupavano,

appartenenti all’area antagonista milanese, sono il segno di un

cambiamento profondo che sta avvenendo nella nostra società che

chiede vera legalità, rispetto e tolleranza zero verso chi abusa

di un bene che non gli appartiene sottraendolo a chi ne avrebbe

diritto e bisogno”.

ARIA NUOVA A MILANO E IN LOMBARDIA – “Assicuro – conclude

Bolognini – che Regione Lombardia proseguirà nel cammino

intrapreso: riqualificare gli edifici, premiare le persone

perbene e veramente bisognose, contrastare e combattere

l’illegalità. Per questo, lo ripeto, plaudo ai Carabinieri, alle

nostre Forze dell’Ordine e alla Procura della Repubblica di

Milano: oggi a Milano e in Lombardia si respira aria nuova”.

Redazione