DOMENICA 16 DICEMBRE L’ARCIVESCOVO CELEBRA LA MESSA VESPERTINA IN DUOMO E INCONTRA GLI OPERATORI NEL MONDO DEL LAVORO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2018 – Domenica 16 dicembre, quinta domenica di Avvento, alle ore 17.30 in Duomo l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà la Messa vespertina.

Alla celebrazione sono invitati tutti i fedeli, tuttavia, per questo quinto appuntamento del periodo liturgico che prepara al Natale, l’Arcivescovo ha voluto rivolgere la propria attenzione agli operatori del mondo del lavoro In particolare, prima della celebrazione, alle 16.45, l’Arcivescovo dialogherà con un operatore del Fondo “Diamo Lavoro”, un imprenditore e un esponente delle mondo delle cooperative.

Nell’omelia che pronuncerà in occasione della celebrazione, l’Arcivescovo scrive:

«Restiamo incantati di fronte alle creazioni dell’ingegno umano, di fronte all’intraprendenza, all’audacia dei ricercatori, alla potenza della tecnica, ai frutti del lavoro umano, alle intuizioni e alle scoperte (…). Tuttavia quando all’euforia per il progresso e le possibilità strepitose che sono iscritte nelle capacità umane svaniscono e si considerano le cose con maggior realismo, c’è la tentazione di precipitare dall’euforia alla depressione, dal delirio di onnipotenza allo scoraggiamento dell’impotenza. Gli uomini e le donne si rendono conto di essere gli artefici dell’incompiuto (…). Questa celebrazione ha convocato molti che si possono riconoscere artefici dell’incompiuto: sono uomini e donne che sul territorio della diocesi si sono dedicati all’impresa che ha scoraggiato molti, quella di curarsi del lavoro per sostentare le famiglie. Hanno operato con pazienza, competenza, determinazione, in una rete di collaborazione che è ammirevole. (…). Prego che possano sperimentare la pienezza della gioia nell’ascoltare la voce dello sposo, la parola del Signore che li benedice e apre loro orizzonti che non si immaginavano e offre ancora energie e slancio per continuare a preparare la strada al bene, con la tenacia, la fiducia, l’intensità della speranza, le virtù, cioè, degli artefici dell’incompiuto».

La Messa sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, www.chiesadimilano.it e Twitter @chiesadimilano. Radio Mater manderà in onda l’omelia dell’Arcivescovo in differita alle 20.30.

