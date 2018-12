IMPRENDITORIA AREE MONTANE: BRESCIA, BERGAMO E SONDRIO LE PROVINCE PIÙ DINAMICHE, A PAVIA BOOM DI IMPRESE AGRICOLE GIOVANILI, IL 61% DEL TOTALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2018 – Dalle aziende agricole che puntano

sulla biodiversità alle falegnamerie 4.0, dalle cantine

innovative alle imprese ad alto contenuto tecnologico che

sfruttano la robotica per la tutela del paesaggio.

E’ un quadro variegato quello che emerge dalla mappatura della

giovane imprenditoria nelle aree montane lombarde, condotta da

Unimont – polo di Edolo dell’Università degli Studi di Milano –

e finanziata da Regione Lombardia, Assessorato Enti locali,

Montagna e Piccoli Comuni, che è stata presentata oggi a Milano,

alla presenza dell’assessore regionale Massimo Sertori.

REGIONE LOMBARDIA PRONTA AD ATTIVARE POLITICHE STRATEGICHE –

“Mi fa piacere apprendere, come emerge dalla ricerca – ha

commentato l’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli

Comuni Massimo Sertori – che ci siano tanti giovani che hanno la

voglia e l’energia di fare impresa nelle montagne lombarde, a

dimostrazione di come si stiano approcciando in modo diverso

rispetto al passato e con uno stile di vita differente alla

montagna, ma so anche che questi giovani imprenditori hanno

bisogno di sostegno e di finanziamenti”. “Perciò – ha

sottolineato – attivare tutte quelle politiche strategiche che

consentano di vivere in montagna in modo dignitoso e autonomo, è

il nostro obiettivo”.

RISORSE SUL TERRITORIO PER GENERARE OPPORTUNITA’ – “Regione

Lombardia è costituita per il 40% da territorio montano che è

straordinario per le sue peculiarità, ma ha anche una serie di

fragilità che ben conosciamo e va preservata creando le

condizioni necessarie a scongiurarne lo spopolamento. Credo

pertanto fermamente – ha ricordato Sertori – che le risorse che

vengono generate in montagna debbano rimanere in montagna perché

solo con questo sistema riusciamo a perequare quel maggior costo

dei servizi che inevitabilmente i territori montani hanno

rispetto alla pianura. In questa direzione stiamo portando

avanti azioni importanti sul tema dell’idroelettrico, che è una

risorsa che lascia proventi sui territori che ospitano le grandi

centrali idroelettriche”.

COMMERCIO E ARTIGIANATO I SETTORI IN TESTA – In base ai dati

emersi dalla ricerca, svolta su 7 province (Bergamo, Brescia,

Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese) dove si trova il 39% delle

imprese lombarde di cui il 31% in montagna, sono ben 11.200 le

imprese a conduzione giovanile attive nei Comuni delle aree

montane, ossia il 10% del totale.

Le province più dinamiche risultano essere Brescia, Bergamo e

Sondrio. Mentre, per quanto riguarda le dimensioni, le imprese a

conduzione giovanile in montagna risultano essere microimprese,

dato che il 92% conta meno di 4 addetti. Il settore più

affollato è quello del commercio e dell’artigianato (23%),

seguito dal turismo (13%), dall’agricoltura (11%), dal settore

creativo e tecnologico (3%) e dai settori edile, immobiliare e

metallurgico (50%). Solo nella montagna pavese l’agricoltura è

in testa con il 61% delle imprese dedicate.

MAGGIOR PARTE DEI GIOVANI HA AVVIATO UN’IMPRESA DA ZERO – I dati

riportati confermano comunque lo stato di buona salute

dell’imprenditoria giovanile montana, mostrando un trend

positivo per oltre la metà del campione (57%) e di equilibrio

per il 40%, un elemento tanto più positivo considerato il fatto

che il 64% dei giovani imprenditori ha avviato un’impresa da

zero, senza ereditare la gestione di quella di famiglia.

OBIETTIVO E’ ARRIVARE A TESTO UNICO DELLA MONTAGNA – “I tanti

interventi attuati fino ad oggi sono la dimostrazione di una

forte sensibilità della Giunta Fontana verso la montagna. E per

accrescere le opportunità di chi vive in territori periferici e

difficili, è prezioso, in questo senso, anche il lavoro di

studio, indagine e formazione attuato dall’Università della

Montagna”. “Obiettivo del mio mandato – ha concluso – è quello

di arrivare a stilare un Testo Unico della Montagna, attraverso

un percorso di ascolto di tutti i portatori di interesse e di

raccolta delle esigenze reali del territorio”