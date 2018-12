LETTERA AI MUSULMANI DI MAGENTA

Nel nome dell’Unico Dio

Santo Natale 25 dicembre 2018

Cari amici musulmani,

grazia e pace a voi, da parte dell’Unico Dio, Creatore dell’Universo.

Ormai conoscete la nostra tradizione: i sacerdoti o altre persone cristiane cattoliche visitano le famiglie cristiane e le famiglie dei loro amici, nelle settimane precedenti la “Festa della Nascita del Signore Gesù”, che cade sempre il 25 di dicembre, per invocare la benedizione di Dio. Per noi la festa del NATALE è Gesù che nasce nella nostra storia.

Passando di casa in casa, troviamo anche le vostre case con le vostre famiglie, ci sembra bello fermarci anche da voi, incontrarvi, come forse abbiamo già fatto, testimoniando così la fratellanza, il rispetto religioso e la comune preghiera all’Unico Dio.

È importante chiedere a Lui la Sua Benedizione sulle nostre famiglie.

Oggi noi, cristiani e musulmani, dobbiamo avere la medesima aspirazione a vivere nella pace e nel rispetto reciproco e a superare ogni forma di egoismo e di violenza, per dare al mondo una testimonianza efficace dell’amore che Dio vuole tra gli uomini.

Dobbiamo educare i figli, mostrando più ciò che ci unisce nelle nostre fedi e chiedendo il rispetto delle diversità che solo Dio chiarirà. Su questo, e magari su altre problematiche che ci stanno a cuore, potremmo lavorare insieme.

Siamo dunque molto contenti di avere la possibilità di incontrarvi per scambiarci un saluto, un augurio e magari una Preghiera e speriamo anche di poter programmare qualche passo da fare insieme per i giovani e per altre necessità comuni.

I nostri saluti più sinceri

Don Giuseppe Marinoni

e i Sacerdoti della Comunità Pastorale

25/12/2018

أصدقاءنا المسلمين

النعمة والسلام لكم من الإله الواحد، خالق الكون.

أصبحتم تعرفون عادتنا في هذه المناسبة إذ اعتاد الكهنة أو أحد الأشخاص المسيحية الكاثوليكية أن يزوروا العائلات المسيحية وعائلات أصدقائهم في الأسابيع التي تسبق عيد ميلاد يسوع الواقع في 25/12 لاستدعاء بركة الله تعالى على بيوتهم والساكنين فيها. إنها بالنسبة إلينا عيد الميلاد، إنه يسوع الذي لا يزال يولد في تاريخنا.

إنها لمناسبة سعيدة أن نلتقي وإياكم ونشهد للأخوّة والاحترام المتبادل والصلاة المشتركة للإله الواحد بمناسبة ميلاد يسوع. وإنه مهمّ أن نستمطر من الله تعالى بركته على عائلاتنا.

علينا نحن اليوم، مسيحيين ومسلمين، أن نصبو إلى السلام والاحترام المتبادل وأن نتغلب على كل نوع من الأنانية والعنف لنشهد للعالم للمحبة التي يريدها الله بين البشر.

علينا أن نربّي أولادنا ونبرز ما يوحّدنا، طالبين احترام الاختلافات التي سيكشف النقاب عنها الله وحده. يمكننا أن نعمل معًا أثناء الأشهر المقبلة في هذا المجال وفي مجالات أخرى تهمّنا.

إنه من دواعي سرورنا أن نلتقي معًا ونتبادل تهانينا وسلاماتنا، قد تكون صلاة، وأملنا أن نبرمج معكم خطوة إيجابية في سبيل الشباب وقضايا أخرى مشتركة.

وتفضلوا بقبول سلاماتنا الصادقة.

كاهن الرعية

Don Giuseppe Marinoni

e i Sacerdoti della Comunità Pastorale

