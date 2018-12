Lissone. Biblioteca Civica, nuovo orario dal 2019: il martedì apertura anche in pausa pranzo

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 13 dicembre 2018 – Orario continuato nella giornata di martedì con apertura anche in pausa pranzo per venire incontro alle esigenze degli utenti e degli studenti.

A partire dal 2019 cambiano gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Civica di Piazza IV Novembre con il «full time» che riguarderà, per questo primo anno sperimentale, la sola giornata del martedì.

Una decisione presa dall’Amministrazione Comunale e concertata con i dipendenti che operano nella struttura, per andare incontro alle indicazioni e suggerimenti raccolti attraverso i questionari di gradimento del servizio, nei quali gli utenti avevano indicato possibili proposte relative a modifiche dell’orario in vigore.

In via sperimentale, l’Amministrazione Comunale a partire dall’1 gennaio 2019 ha stabilito il nuovo orario di apertura della Biblioteca Civica che per la giornata del martedì sarà quindi dalle 9,30 alle 18,30, senza nessuna interruzione.

Salgono così da 36,5 a 38 le ore di apertura al pubblico del polo culturale di Piazza IV Novembre, fra le strutture bibliotecarie più virtuose della Provincia di Monza e Brianza per patrimonio librario e per prestiti.

Non cambiano gli altri orari già oggi in vigore (mercoledì, giovedì e venerdì 9.30 – 12.30 e 14.00 – 18.30; sabato 9.30 12.30; 14.00 – 17.30) che vanno così a completare l’articolazione oraria del servizio al pubblico.

“Con la nuova articolazione dell’orario e con l’apertura al pubblico della Biblioteca anche nella pausa pranzo di martedì, prosegue l’impegno per consentire l’ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza – dichiara Alessia Tremolada, assessore alla Cultura – pur essendo una sperimentazione, tale scelta conferma l’attenzione di questa Amministrazione alle proposte della cittadinanza e la volontà di andare incontro a quelle che sono le esigenze attuali dell’utenza”.

L’apertura sperimentale nell’intera giornata del martedì avrà una durata iniziale di un anno, con esclusione del periodo estivo (18 giugno-31 agosto). Al termine del 2019, a seguito di un monitoraggio e di una valutazione degli effetti prodotti dall’orario, seguirà un’ulteriore decisione sul prosieguo della sperimentazione.

Già definite, inoltre, le aperture al pubblico nel periodo estivo. Dal 18 giugno al 31 agosto, la Biblioteca Civica sarà aperta con i seguenti orari: da martedì a venerdì 9.30 – 12.30; 14.00 – 18.30 con apertura serale il mercoledì dalle 20.00 alle 22.30; sabato 9.30 – 12.30.

Redazione